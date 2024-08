La Junta de Extremadura cree que "no debería permitirse" el concierto catalán para "preservar la igualdad"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha defendido que "no debería permitirse" el concierto económico catalán porque "por encima de todo" hay que "preservar la igualdad y la solidaridad interterritorial". "Los grandes partidos lo saben y lo conocen. Tenemos que preservar la igualdad y la solidaridad interterritorial. No debería permitirse (el concierto económico catalán), ésta es la postura nuestra y de todos los gobiernos", ha espetado Bazaga. De este modo se ha pronunciado preguntas de los medios --en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno de la Junta-- sobre la firma por parte de los presidentes autonómicos del PP de un manifiesto conjunto contra el concierto económico para Cataluña. NO ES UNA CUESTIÓN DE COLOR POLÍTICO "Hay una firma de un manifiesto conjunto de los presidentes autonómicos del PP que por encima de todo consideran que esto no tiene color político. Esta situación del concierto económico catalán no debe tener color político", ha dicho, porque hay que "preservar la igualdad y la solidaridad interterritorial". Al respecto, Victoria Bazaga ha rechazado la "negociación bilateral" en este tipo de cuestiones, y ha incidido en que, tal y como ha venido practicando "desde el principio" la presidenta de la Junta, María Guardiola, el Gobierno de Extremadura no va a permitir "nada que perjudique a la región". En este sentido, ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Cohesión y Igualdad Territorial de Extremadura, para "evitar que haya unos que vivan mejor que otros". "Ésta es la forma que tenemos nosotros de gobernar: conseguir la igualdad, la equidad y que todos tengamos las mismas oportunidades", ha incidido. "Ése va a ser siempre el lema con el que el Gobierno de Extremadura va a luchar para conseguir la calidad de vida de todos los que vivimos aquí, pero también para conseguir la calidad de vida de todos los españoles, no sólo de los extremeños", ha concluido.

