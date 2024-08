Espadas pedirá a Moreno una reunión para "acordar" una propuesta andaluza de financiación que parta de la fijada en 2018

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha anunciado este martes que pedirá por carta una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para "acordar" una propuesta de financiación autonómica que parta de la fijada en 2018 en el Parlamento autonómico. "Toda la defensa que el PP dice hacer de la igualdad y la solidaridad está en el acuerdo de 2018, que yo defiendo exactamente igual que lo defendió el PSOE entonces cuando lo votó", ha remarcado Espadas, que ha reclamado a Moreno "dejar de mirar a Cataluna", aceptar la petición de reunión y "no pensar" en los "intereses" del PP y de Alberto Núñez Feijóo. En declaraciones a los medios antes de la reunión de la Diputación Permanente en la Cámara andaluza, Juan Espadas ha reprochado a Moreno su viaje de diez días a China con una delegación "si estamos en una urgencia nacional como dice" en relación con la financiación y las consecuencias del concierto catalán acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas de ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. "Hay que ser serios. Si está ocurriendo algo muy grave con la igualdad y la solidaridad en relación con la financiación, lo que debe hacer Feijóo es solicitar una entrevista a Sánchez; yo se la voy a solicitar a Moreno para que hablemos de cuál va a ser la posición de Andalucía en este debate", ha argumentado, recordando que esa posición "está fijada por el Parlamento de Andalucía desde 2018". "Lo que quiero saber es si va a dedicarse a confrontar con el Gobierno central y a generar crispación que haga imposible cualquier acuerdo de las comunidades con el Gobierno o piensa convocar a los grupos políticos para que analicemos el acuerdo de 2018 y cómo llevarlo a la realidad", ha continuado en su exposición. Sobre el citado acuerdo, Espadas ha sostenido que "el único que lo ha incumplido es Moreno con el dumping fiscal y la bajada de impuestos a los ricos", apuntando también a la "renuncia y veto" por parte del PP al techo de gasto, lo que supone una merma de 1.000 millones de euros más que estaban previstos en los Presupuestos Generales de 2025 para la comunidad andaluza. "Las decisiones políticas del PP le cuestan dinero a Andalucía", ha sentenciado. "No queremos ser espectadores de la bronca de Moreno ni con Pedro Sánchez ni con el Gobierno central", ha apuntado, al tiempo que ha afeado al PP su "andalucismo reinventado", en alusión al llamamiento a la movilización hecho por Moreno contra el concierto catalán. "El PSOE no va a recibir lecciones de quienes nunca han liderado ni iniciativas en materia de igualdad y solidaridad ni desde luego para el autogobierno y la autonomía", ha señalado. "Este reinventado andalucismo del PP no cuela. Sin el PSOE de Andalucía no hay ni avances en autogobierno ni credibilidad para hablar de igualdad y solidaridad interterritorial", ha puntualizado.

