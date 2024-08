El manifiesto de 'barones' del PP alerta de que el cupo catalán "modifica el modelo de Estado por la puerta de atrás"

Los presidentes autonómicos del PP han firmado este lunes un manifiesto conjunto contra el concierto económico para Cataluña, en el que alertan de que los acuerdos entre PSOE y los independentistas buscan "sustituir" el Estado autonómico por un "modelo confederal asimétrico": "Es un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás". Así se recoge en el documento firmado por los doce 'barones' autonómicos del PP antes de reunirse el próximo viernes con el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para armar un frente común contra la financiación singular para Cataluña pactada entre PSC y ERC. En el texto, los 'barones' del PP reconocen las "particularidades" de cada comunidad autónoma en materia de financiación, pero rechazan la "desigualdad y la insolidaridad". En este punto, alertan de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios "no están intentando avanzar en el Estado autonómico, sino destruirlo y sustituirlo por un modelo confederal asimétrico". "Es un modelo sin paralelos ni precedentes entre las naciones de nuestro entorno, que se aleja tanto de los Estados centralizados como de un verdadero modelo federal de lealtad y solidaridad", denuncian los presidentes del PP. "EL PSOE DINAMITA LA HACIENDA DEL ESTADO" Aquí, los presidentes autonómicos del PP acusan al PSOE de "dinamitar" con este acuerdo la autonomía y la Hacienda del Estado, además de "su capacidad y mandato constitucional de velar por la solidaridad entre Comunidades Autónomas y el crecimiento cohesionado de todo el país". "La cesión total de la fiscalidad serviría para financiar sin límites otro proceso independentista, debería costearse con grandes subidas de impuestos a los ciudadanos del resto de comunidades y certificaría la inexistencia del Estado en Cataluña", añaden. Los 'barones' del PP insisten en que "la igualdad y la solidaridad son principios irrenunciables" del Estado autonómico, por lo que exigen al Gobierno que las decisiones "de este calado" se tomen en foros multilaterales entre todos y "no en negociaciones a puerta cerrada entre partidos que no representan al conjunto de España ni al conjunto de Cataluña". "La sanidad, la educación, los servicios sociales y el conjunto de servicios públicos que proveen las CCAA y todos los ayuntamientos de nuestro país no pueden ponerse en riesgo, ni ser moneda de cambio en un permanente mercadeo de poder a cambio de privilegios que sólo beneficiarán a los políticos artífices de este cambalache inconstitucional", alertan. MONEDA DE CAMBIO Como ya han denunciado desde la dirección nacional del PP, los presidentes 'populares' censuran que "el único proyecto de Sánchez y sus socios es intentar seguir dividiendo a los españoles". "Para ello, no dudan en usar como moneda de cambio a Cataluña y los catalanes", critican. El manifiesto finaliza con la convocatoria formal de esta reunión entre los presidentes autonómicos del PP y Feijóo, "sin perjuicio de emprender todas las demás acciones legales a su alcance", que tiene como objetivo "abordar el momento de urgencia nacional". Del mismo modo, los 'barones' del PP se emplazan a "articular una respuesta democrática en todos los ámbitos" a su alcance, consensuada entre las comunidades, "ante este intento ilegítimo de modificar la Constitución y el modelo de Estado por la puerta de atrás". La reunión entre Feijóo y los presidentes autonómicos del PP se celebrará en Madrid el próximo viernes 6 de septiembre y 'Génova' informará próximamente del lugar concreto en el que se desarollará este encuentro.

