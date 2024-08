El Gobierno apuesta por la migración circular con nuevos acuerdos con Mauritania y Gambia y el refuerzo con Senegal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suscribirá nuevos acuerdos de migración circular con Mauritania y Gambia en el marco de la gira que le llevará a estos dos países así como a Senegal, país con el que ya existe esta modalidad de contratación en origen de migrantes que regresan tras completar su trabajo y con el que ahora se quiere ampliar el alcance. El éxito de estos programas, que se llevan a cabo principalmente con Marruecos y también con algunos países iberoamericanos, ha llevado al Gobierno a querer incluir en ellos a estos dos países, han explicado fuentes gubernamentales, que sin embargo admiten que por ahora las cifras de beneficiarios de esta modalidad de migración regular son modestas. Así, en 2023 llegaron mediante proyectos de migración circular a España 17.400 migrantes, principalmente de Marruecos, así como de Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. En el caso concreto de Senegal, fueron 141 los senegaleses contratados por esta vía y el objetivo ahora, según las fuentes, es ampliar el alcance en cuanto al número de beneficiarios y al de sectores incluidos. En Moncloa eluden dar cifras concretas respecto al número de mauritanos, gambianos y senegaleses que gracias a estos acuerdos podrán optar por venir con un contrato temporal de trabajo a España y regresar luego a su país sin tener que jugarse la vida en un cayuco en el Atlántico y, aunque admiten que los números no son enormes, van en aumento año a año y el interés en los países que cuentan con estos proyectos es creciente. ESFUERZO CONTINUADO DEL GOBIERNO Las fuentes también reconocen que este no es sino uno de los instrumentos y las acciones que se están emprendiendo desde el Gobierno para hacer frente a un desafío tan complejo como el migratorio, un esfuerzo que debe ser continuado en el tiempo, y dejan claro que la gira de Sánchez por la región ha venido preparándose desde hace semanas y no obedece a la coyuntura política actual. En el Gobierno admiten que 2024 arrancó con un número elevado de llegada de inmigrantes a Canarias, después de que 2023 fuera el segundo peor año hasta la fecha, con salidas de cayucos principalmente desde Mauritania, pero las llegadas se han ido ralentizando desde febrero, cuando se produjo la visita de Sánchez junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando se anunciaron ayudas por más de 300 millones de euros por parte española. Así las cosas, las fuentes inciden en que no se puede predecir si la visita de Sánchez contribuirá a frenar la salida de embarcaciones hacia las islas Canarias y no descartan un otoño caliente en lo que a llegada de cayucos se refiere pero defienden la importancia de la misma para reconocer la excelente colaboración que hay con estos tres países en materia de lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas. El objetivo es reforzar esta cooperación, que pasa entre otros por la presencia en los tres países de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que colaboran con las autoridades locales en la lucha contra la inmigración y la protección de sus fronteras, en un momento en que los tres países, y en particular Mauritania, se enfrentan a una enorme presión migratoria por la inestable situación en el vecino Sahel. En este sentido, desde el Gobierno han adelantado que se van a firmar también distintos tipos de documentos para reforzar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y las mafias de tráfico de personas, así como declaraciones conjuntas detallando los ámbitos de cooperación en los que se desarrolláran acciones conjuntas en los próximos meses. Sánchez viajará acompañado para la ocasión por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se incorporará a la última etapa del viaje en Dakar, donde la agenda tiene un componente económico y empresarial especialmente marcado. AGENDA DE LA GIRA La gira arrancará en Nuakchot el martes por la tarde, donde el presidente del Gobierno se reunirá con el presidente mauritano, Mohamed Uld Ghazuani, y está previsto el lanzamiento de un comité empresarial hispano-mauritano al que asistirán representantes del Gobierno canario y empresarios canarios. El miércoles por la mañana, Sánchez se trasladará a Banjul en la que es la primera visita oficial de un presidente del Gobierno español al país más pequeño del continente. Aquí, además de reunirse con su presidente, Adama Barrow, y firmar con él el acuerdo de migración circular, tendrá ocasión de conocer de primera mano la labor que llevan a cabo los efectivos de la Guardia Civil y la Policía en colaboración con las fuerzas gambianas. Tras ello, se desplazará a Dakar, donde el Instituto Cervantes, el primero en el África Subsahariana y cuya primera piedra puso Sánchez, acogerá una jornada durante la que se presentará la estrategia África Avanza elaborada por el Ministerio de Economía y que tiene por objetivo financiar proyectos que permitan fomentar el desarrollo y la inversión en sectores emergentes en estos países para impulsar la capacitación y aprovechar el capital humano existente. Ya el jueves por la mañana, Sánchez tiene previsto un desayuno con empresarios españoles con intereses en Senegal para conocer de primera mano su situación e inquietudes. A continuación, tendrán lugar los contactos con la nueva administración del presidente Bassirou Diomaye Faye, elegido el pasado marzo. Además de reunirse con el presidente, con quien firmará acuerdos, el presidente del Gobierno también se reunirá con el primer ministro, Ousmane Sonko. Las fuentes han resaltado que la relación con el nuevo mandatario senegalés sigue siendo igual de buena que con el anterior, Macky Sall, con quien Sánchez forjó una estrecha colaboración, y las nuevas autoridades ven con buenos ojos

