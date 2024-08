Andalucía incide en urgir explicaciones a Montero en el CPFF por el "cupo catalán" y un fondo transitorio de nivelación

El Gobierno andaluz del PP-A ha insistido este lunes, a través de su portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en urgir "explicaciones" a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el "cupo catalán" al hilo del acuerdo alcanzado entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, así como ha reiterado su reclamación de un "fondo transitorio de nivelación" para compensar a comunidades "infrafinanciadas" como la andaluza mientras se reforma el sistema de financiación. Así lo ha reclamado la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gobierno andaluz del nuevo curso político, en la que ha aludido a la "política del esperpento" que, en su opinión, se está viviendo en las últimas semanas tras la firma de un pacto --el del PSC y ERC-- "sobre el que ni los socialistas se ponen de acuerdo" para señalar si contempla un "concierto" o "cupo" para Cataluña como el que se aplica para el País Vasco y Navarra. Carolina España ha aseverado que "los ciudadanos no se merecen que se les trate así, que se les mienta", y "los andaluces merecen que se les trate con respeto, que se les diga la verdad, porque estas decisiones políticas que se están adoptando les afectan directamente". Tras ello, la consejera portavoz ha denunciado que el de Pedro Sánchez es "el Gobierno de la mentira", y "el cupo catalán, sin lugar a dudas, va a afectar a nuestra sanidad, a la educación, a la dependencia, pero también a nuestras inversiones, a los colectivos vulnerables, a las familias, al transporte público, a las carreteras". MONTERO "ESTÁ TRAICIONANDO A LOS ANDALUCES" Tras señalar que "tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Hacienda han cambiado tantas veces de opinión que ya no son de fiar", Carolina España ha asegurado también que María Jesús Montero "está traicionando a los andaluces, está incumpliendo el mandato del Parlamento de Andalucía para defender una financiación justa para los andaluces", como reclamaba cuando era consejera de Hacienda en la anterior etapa de administración socialista andaluza. En esa línea, ha insistido en urgir a la ministra que "dé explicaciones", y ha recordado que desde la Junta han solicitado "la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se pueda analizar y donde se dé toda la información sobre esta financiación singular para Cataluña", a la que la propia Montero "se oponía" en la última reunión de dicho órgano que une al Ministerio de Hacienda y a las consejerías autonómicas del ramo, celebrada el pasado mes de julio, según ha puesto de relieve Carolina España. La consejera ha denunciado que la ministra de Hacienda "está defendiendo lo indefendible", y ha avisado de que desde la Junta "no vamos a consentir que se tome por tontos a los andaluces", así como ha criticado que Montero "no se ha dignado a sentarse con las comunidades autónomas para hablar del sistema de financiación" y abordar una reforma que sustituye al actual, pactado en el año 2009 entre el entonces presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y ERC, con un apoyo del "51% del arco parlamentario" entonces. La consejera andaluza ha destacado que, en 2001, bajo el entonces Gobierno de José María Aznar (PP), se reformó la financiación autonómica con un consenso del "93%" del arco parlamentario, por lo que "en otras ocasiones se ha conseguido consenso" en torno a esta cuestión, según ha subrayado Carolina España para preguntar a continuación por qué ahora no lo hay. UNA REFORMA "URGENTE" DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN La representante de la Junta ha incidido en defender que Andalucía necesita "que se reforme urgentemente el sistema de financiación" porque recibe una "financiación injusta", y quiere que el sistema que se acuerde "sea solidario con el resto de los territorios". "No queremos más que nadie, pero sí queremos que se haga justicia con Andalucía", que, junto con la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha está "infrafinanciada", según ha subrayado la consejera, que ha criticado además que la comunidad padece "un déficit de financiación en Andalucía que supera los 15.000 millones de euros", cifra que ascendería a unos "20.000 millones si se les añaden agravios económicos" como "los fondos Covid que no hemos recibido" o "los planes de empleo que recibimos de menos con respecto a otras comunidades autónomas", según ha añadido. Además, la portavoz de la Junta ha denunciado que, en los seis años que lleva María Jesús Montero como ministra de Hacienda, "el déficit de financiación de Andalucía se ha triplicado", y ha sostenido que la también vicepresidenta primera del Gobierno "tiene en su mano poner en marcha un fondo transitorio de nivelación que compense a las cuatro comunidades autónomas que están infrafinanciadas", y que ella misma "solicitaba cuando era consejera de Hacienda". Tras ello, Carolina España ha sostenido que al Gobierno de Pedro Sánchez "no le interesa resolver el problema de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas", y "lo único que le interesa es hacer lo posible para mantenerse unos meses más en la Moncloa". Además, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez "ha resucitado el 'procés'" y "ha hecho suyos los postulados independentistas" catalanes, de forma que "ha dado un oxígeno al independentismo" de esa comunidad que "al final pagamos todos los españoles". "Estamos viendo cómo (al Gobierno) no le importa romper España, no le importa vulnerar el principio de igualdad entre los españoles, la solidaridad interterritorial o el principio de cohesión social", ha seguido denunciando la portavoz de la Junta antes de insistir en avisar de que desde el Ejecutivo de Juanma Moreno van a "defender los intereses de los andaluces y de los españoles" en general, "con todos los medios" a su alcance, "en el ámbito político, con iniciativas parlamentarias, en los ayuntamientos, en el Parlamento, pidiendo también la celebración del CPFF" y, "en el ámbito jurídico, recurriendo al Tribunal Constitucional si fuera necesario", ha añadido. Además, "en el ámbito social", la Junta va a seguir "pidiendo a los andaluces, a las instituciones, a la sociedad civil en definitiva, que manifiesten alto y claro lo que opinan con respecto a estos agravios que se están produciendo permanentemente con Andalucía", ha concluido subrayando Carolina España.

