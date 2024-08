Álex Suárez: "No hay que tener miedo al Madrid, que vean que no les será fácil ganar aquí"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 ago (EFE).- El defensa de la UD Las Palmas Álex Suárez ha subrayado este martes que tienen que ser "valientes" el próximo jueves ante el Real Madrid, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025, y ha repetido varias veces que no deben tener miedo al rival.

El zaguero grancanario, uno de los capitanes del equipo isleño, confía en poder "hacer daño" al conjunto entrenado por Carlo Ancelotti, y reconoce que es una "motivación especial" jugar este encuentro, en el que tienen "poco que perder", por lo que quieren hacerle ver al rival que no le será fácil ganar en el Estadio de Gran Canaria.

Suárez, que ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque del jueves, no cree que sea una buena idea encerrarse atrás "porque no seríamos nosotros", y apuesta por tener la posesión como principal argumento para superar al conjunto blanco.

"Estamos preparados para atacar, habrá que tener más cuidado porque son jugadores de talla mundial, pero sin tenerles miedo", ha insistido a los periodistas.

El defensa amarillo cree que frenar al Real Madrid debe ser "una labor de equipo", y para ello serán muy importantes "las ayudas" y estar "muy juntos y concentrados", así como atentos a las "vigilancias" en los contraataques.

Además ha lanzado un mensaje a Kylian Mbappé, "que sepa que se le puede parar", así como al resto de jugadores del Real Madrid: "Son muy buenos, es uno de los mejores equipos del mundo, pero somos once contra once y tienen que ver que vamos a ir a por ellos. Si nosotros estamos aquí, también es por algo, y no les va a ser fácil ganar", ha relatado.

Las Palmas afrontará este partido cuatro días después de encajar en Leganés la primera derrota de la temporada (2-1).

"No nos estaban saliendo las cosas, y por la frustración, en la segunda parte nos precipitamos un poco, ellos aprovecharon sus ocasiones y el partido se puso muy cuesta arriba, pero estamos empezando, somos muchos jugadores nuevos, la idea es muy buena, estamos a gusto, y pronto se verá nuestra mejor versión", ha concluido el defensa grancanario. EFE

