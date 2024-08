Ábalos tacha de "tribunal de honor" el "improcedente" informe de Transportes sobre 'Koldo': No me lo esperaba del PSOE

El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos ha tachado de "improcedente" y de "tribunal de honor" la auditoría interna encargada por el actual titular de Transportes, el socialista Óscar Puente, sobre la trama Koldo, que apunta a una orden firmada por él que duplicó la compra de mascarillas en 38 minutos, a la vez que ha lamentado que no se podía "esperar esto" del PSOE. Así se ha pronunciado el ahora diputado del Grupo Mixto en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, después de que se conociera que el informe de esta auditoría revelera una orden ministerial firmada por el propio Ábalos el 20 de marzo de 2020 en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión --epicentro del 'caso Koldo'-- donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos". En este contexto, Ábalos ha denunciado que "más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución". "El ministro puede ordenar una auditoría, pero lo que no se puede hacer es una investigación paralela a nivel judicial", ha censurado. Por ello, considera que "esa investigación" en el Ministerio no se podía hacer y, en todo caso, si se pretendía realizar, "había que dar cuenta" al juez que está instruyendo la causa sobre la trama Koldo en la Audiencia Nacional. NO CORRESPONDE AL MINISTERIO "Ya hay varios investigados que les afecta esta investigación y además tiene un objeto que no le corresponde, porque éste ya está en los tribunales, no le corresponde. Le correspondería la otra parte que tiene que ver con los controles de la Administración", ha añadido Ábalos. Con todo, ha puesto en cuestión que se otorgara la auditoría interna "a quien es parte de la gestión del contrato y la distribución de las mascarillas, que fue la propia Dirección general, a la que se le ha encargado este informe". "Este órgano viene a ser juez y parte", ha criticado. Ábalos ha continuado criticando que el informe "habla de muchas deficiencias respecto de la gestión de los funcionarios, pero tampoco se advierte de que va a haber ningún expediente respecto de estos funcionarios". Del mismo modo, ha señalado que le "llama la atención" que se haga este informe a través de una auditoría interna cuando este tema ya está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, "que es el órgano adecuado, el órgano que tiene que fiscalizar y lo hizo adecuadamente". DEFIENDE QUE HAY NUEVOS DATOS Bajo su punto de vista, el informe ofrece, "por simplificar", dos nuevos datos sobre esta trama Koldo: "uno que cuestiona una decisión política, que es la orden ministerial y el otro que es la firma de dos órdenes para la misma compra". "¿Alguno sabía en marzo de 2020 cuál era la dimensión de la emergencia? Eso lo podemos saber ahora, y ahora sabemos que efectivamente era insuficiente todo lo que pudiéramos hacer", ha reivindicado Ábalos. En cuando a la firma de dos órdenes para la misma compra, Ábalos ha dicho que no le extraño tener que rubricarlo dos ocasiones porque "se trataba de conseguir el material sanitario a un precio que no estaran y con un producto que solamente se pagaba cuando se recibía".

