Un sector de Compromís exige reprobar a Óscar Puente por sus "desprecios" sobre transportes y financiación

Reviscola, la candidatura soberanista para el congreso de Més Compromís (antiguo Bloc), insta a los diputados de la coalición valencianista en el Congreso a impulsar una moción de reprobación del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, por sus declaraciones "inaceptables" sobre el estado de los transportes ferroviarios y la financiación en la Comunitat Valenciana En un comunicado, Reviscola denuncia que "Puente despreció las quejas de muchos usuarios de los transportes públicos ferroviarios, que denuncian el mal servicio que se les da", y "afirmó que el servicio ferroviario es 'muy bueno', puesto que, si no, 'los españoles no son masoquistas y no lo usarían'". Por contra, la candidata de Reviscola, Mònica Àlvaro, señala que "el servicio ferroviario va perdiendo más y más usuarios desde hace años y mucha gente simplemente lo usa porque no tiene alternativa": "Puente está haciendo exactamente lo contrario de lo que tendría que ser una apuesta por el transporte público y la sostenibilidad". Otras declaraciones que consideran "insultos" son las de una reciente entrevista en la que Puente afirmó que "las autonomías se han convertido en entes que sólo piden dinero a papá Gobierno de España". A su juicio, estas palabras son "especialmente desafortunadas en el contexto valenciano": "Somos la autonomía más maltrecha por el sistema de financiación, puesto que, además, estamos por debajo de la media de renta pero, en vez de recibir fondos de solidaridad, los aportamos en beneficio otros territorios más ricos que nosotros". "Puente expresa una concepción del dinero público ciertamente caciquil, puesto que el dinero no es del Gobierno del estado, sino que somos los ciudadanos los que los aportamos vía impuestos", subraya. Frente a ello, Reviscola sostiene que el ministro "tiene una solución muy simple al problema que denuncia: Negociar que los valencianos gestionemos nuestros impuestos con un concierto económico. Así él no se tendría que preocupar de las molestias que dice que le causamos y nosotros seríamos más felices sin tener que sufrir el maltrato sistemático en infafinanciación e infrainversiones". Por todo ello, defiende que estas declaraciones de Puente, junto a su "incapacidad" de solucionar los problemas de los transportes públicos valencianos, hacen que "se merezca al menos una reprobación del Congreso , que tendría que liderar Compromís, y que, ciertamente, con tantos territorios que el ministro tiene en pie de guerra, tendría muchas garantías de salir adelante".

