Moreno llama a los andaluces a "reaccionar" y "tomar conciencia" del "robo" del concierto fiscal para Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía y presidente de los 'populares' en la comunidad, Juanma Moreno, ha hecho este domingo un llamamiento a los andaluces para que "tomen conciencia cívica" del "robo" y "atropello" que supone para Andalucía el cupo catalán fruto del acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas de ERC para lograr investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. En su intervención en el acto de inicio del curso político del PP en Alhaurín El Grande (Málaga), Moreno ha defendido que no se puede sostener que el concierto fiscal para Cataluña "no va conmigo". "Si queremos tener más médicos, más colegios, más infraestructuras y más futuro, necesitamos igualdad. No vamos a admitir lo contrario", ha asegurado tras alentar a los andaluces a "reaccionar" porque "no va a venir nadie de fuera a defender" los intereses de Andalucía. "Reclamo conciencia cíviva y compromiso colectivo", ha arengado el presidente del PP andaluz al auditorio. En Andalucía, "hemos planteado siempre un Gobierno de gestión y vamos a seguir gestionando, porque no hay otra cosa que nos preocupe más que gestionar lo mejor que podamos y sepamos los intereses de todos. Pero cuando la gestión queda comprometida al escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero y al presidente Sánchez negar una financiación justa para Andalucía, donde perdemos 1.500 millones y se nos niega un fondo de compensación; y cuando se hace un cupo a Cataluña, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Vamos a estar callados?". "Como presidente de la Junta y del PP no puedo estar callado, pero esto trasciende a la Junta y al PP. Esto es un problema colectivo de ocho millones y medio de andaluces que no pueden callar, que no pueden mirar para otro lado. No podemos. Estamos defendiendo Andalucía y, en su defensa, la de toda España", ha argumentado Juanma Moreno, que ha dejado claro que Andalucía "tiene el peso suficiente para dar la batalla frente a la desigualdad que también van a sufrir gallegos, riojanos, castellanomanchegos, extremeños y valencianos". "Le pido a los andaluces que tenemos que reaccionar, que tenemos que tomar conciencia de los problemas de nuestra casa porque sólo los vamos a poder solucionar nosotros", ha sentenciado, para terminar pidiendo al PP andaluz "intensidad y compromiso" en este nuevo curso político "difícil y complicado". Al mismo tiempo que ha hecho el llamamiento a "tomar conciencia" a los andaluces, ha insistido en que "me niego a pensar que no haya nadie en el PSOE, que no haya nadie en el Gobierno" que esté dispuesto "con valentía y galalrdía a defender a Andalucía por encima de los intereses del sanchismo". "Serán los socialistas, especialmente de Andalucía, que están ahora callados, subordinados y sumisos a lo que dice Sáncez los que tendrán que dar respuesta a la historia", ha sostenido el presidente 'popular'. "Hay un partido que ha decidido traicionar a Andalucía, que ha sido el PSOE, y el PP lo que va a hacer es no aceptar que con este cupo catalán Sánchez nos robe el futuro para entregárselo a los independentistas. No lo vamos a permitir. Lo vamos a combatir con las armas que tenemos", desde la acción política y desde la "pedagogía y la información". Moreno ha recordado que en estos seis años de "sanchismo", "hemos visto cosas que jamás esperaríamos, que parecían de película", entre las que ha mencionado la amnistía generalizada a miles de personas "que habían superado la ley, el estatuto y la constitución y que habían prevaricado y faltado al respeto constitucional". "Eso es ya una realidad, pese a que alguno pensó que no era un tema importante lo que se quebró era el principio de igualdad" ante la ley. Para el presidente del PP andaluz, las exigencias del independentismo han provocado un "gasto desmedido" y que a estas alturas del año "se haya superado ya el déficit previsto para todo el año". "También se ha normalizado que gobierne Bildu en Navarra, y lo último ha sido el ridículo internacional del espectáculo de Puigdemont este verano", con 500 policías que no han sido capaces de detenerle en un acto anunciado y convocado "ante la atenta mirada de Pedro Sánchez y el ministro de Interior, que ahora dice que no era su responsabilidad y competencia". La última vuelta de tuerca, ha lamentado, ha sido la puesta en marcha del cupo catalán, en virtud del cual Cataluña tiene independencia fiscal, recaudas todos los impuestos y le da al estado la parte que ellos consideren por las competencias del Estado en ese territorio. "Y el resto se lo quedan, rompiendo la igualdad y el principio de solidaridad". Moreno ha comparado la situación con un almuerzo "en el que todas las comunidades estemos comiendo lo mismo, y Cataluña decida comer en una mesa aparte un menú distinto y diga además que se lo tenemos que pagar los demás". En este sentido, ha censurado la "enésima mentira" de la ministra María Jesus Montero al decir que no era un cupo, "cuando hasta desde sus propias filas, como el señor Borrell, han dicho que estaba mintiendo y que lo que ha pactado es un cupo". "Es una falsedad más, una traición más", le ha reprochado, para cuestionar que "ha hecho como ministra justo lo contrario de lo que decía como consejera".

