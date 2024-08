Borrell avisa: "Si Europa quiere sobrevivir, tendrá que unirse más"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado que la Unión Europa ha avanzado "mucho más de lo que los padres fundadores pudieron imaginar", pero ha señalado que en el contexto actual el grado de integración de la UE es "a todas luces insuficiente" y ha afirmado que "si Europa quiere sobrevivir tendrá que unirse más". Borrell ha recibido este lunes en Pamplona el II Premio Internacional Navarra Puerta de Europa en el marco de los Cursos Europeos de Verano, organizados por Diario de Navarra y Equipo Europa. "Hemos de pasar el testigo a unos jóvenes que sientan Europa como algo más que un conjunto de beneficios, que la sientan como un conjunto de responsabilidades --ha indicado--. Los europeos no estamos preparados para hacer frente a la dureza del mundo, vivimos en una situación envidiable de libertades políticas, de progreso económico, de cohesión social, y tenemos la tendencia a creer que todo el mundo es así, pero no todo el mundo así. En otras partes, el mundo es áspero, difícil, cruel, enfrentado a guerras, donde la fuerza se utiliza como argumento de solución de los conflictos". Según el alto representante de la UE, el concepto de seguridad y defensa no formaba parte del discurso inicial en la creación de Europa, pero ha subrayado que será determinante en los próximos años. "No tenemos ejército europeo y no lo vamos a tener, al menos en mucho tiempo, pero la Europa que construyó la paz entre europeos se enfrenta a un mundo en el que la violencia es la norma en demasiados sitios", ha indicado. Así, ha insistido en que "hicimos la Europa de la paz entre europeos, pero no es suficiente si nos olvidamos de que el resto del mundo que llama a nuestra puerta es un mundo duro, violento y cruel". (Habrá ampliación)

