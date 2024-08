Badosa funde a Golubic (6-0 y 6-3) y arranca el Abierto de EE.UU. con paso firme

(Actualiza con declaraciones de Badosa)

Nueva York, 26 ago (EFE).- La española Paula Badosa arrancó este lunes el Abierto de Estados Unidos con excelentes sensaciones y se clasificó para la segunda ronda tras batir fácilmente a la suiza Viktorija Golubic.

Badosa, número 29 del mundo, superó por la vía rápida a Golubic, que ocupa la posición 73 del ránking, por 6-0 y 6-3; en una hora y nueve minutos.

La catalana viene de firmar un gran verano en pista dura en Norteamérica y se medirá en la siguiente ronda a la estadounidense Taylor Townsend (n.48). que derrotó a la italiana Martina Trevisan (n.90).

Nacida en Nueva York, Badosa no ha tenido mucha fortuna en el Abierto de EE.UU. a lo largo de su carrera, ya que, en cuatro apariciones en Flushing Meadows, nunca logró superar la segunda ronda.

Pero en esta ocasión se ha presentado en el 'grande' neoyorquino después de una fantástica gira de agosto por pista dura en la que ha recuperado su mejor nivel tras un calvario de lesiones y malos resultados, tanto que conquistó el WTA 500 de Washington (su primer torneo desde enero de 2022) y alcanzó además las semifinales del WTA 1.000 de Cincinnati.

En este sentido, su comienzo ante Golubic no pudo ser más prometedor y avasallador. Sólo 26 minutos tardó Badosa en llevarse el primer set con un incontestable 6-0 exhibiendo la fortaleza y la solidez en su tenis que la han llevado a brillar en las últimas semanas.

La segunda manga empezó con una cierta recuperación de la suiza, que rompió el servicio a Badosa nada más iniciar el set. Pero la española recuperó el 'break' de inmediato, y tras intercambiarse otra rotura con su rival, metió una marcha más con un 4-2 rompiendo una vez más el servicio a una Golubic con evidentes muestras de frustración e impotencia.

Badosa ya no dio espacio a más contratiempos y cerró con un saque directo un estreno impecable en Nueva York.

En una rueda de prensa al finalizar el partido, Badosa se mostró satisfecha con su juego y esperanzada en poder superar por primera vez la segunda ronda en Nueva York.

"Sobre todo de fondo he jugado bien, de saque he estado un poco ahí, pero tengo mañana para hacer cuatro ajustes, detalles que he visto que me faltaban. Pero en general ha sido un partido bastante correcto con toda la tensión", afirmó.

Badosa también se mostró contenta por los cambios que ha logrado introducir en su juego para adaptarse a cómo está evolucionando el deporte desde que regresó de su lesión: "Me concentro mucho más con los primeros tiros, en el saque, en el resto, con el segundo saque pues intento tirar mucho".

"Me inspiro en las jugadoras que están ahora mismo arriba, porque al final es donde quiero estar y ese camino es el que tengo que seguir", admitió.

También reconoció que está pasando por un momento dulce a nivel de mentalidad: "Siempre he dependido un poco más de como estoy mentalmente y cuando estoy segura de mí misma, con confianza, creo que mi juego siempre responde muy bien". EFE

dvp-at/rh

