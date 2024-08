Abascal acusa al PP de "no hacer oposición" y "estafar" tras descartar llamar a Begoña Gómez a la comisión del Senado

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra el PP por "no hacer oposición" y "dedicarse a estafar a sus electores", tras desvelar los 'populares' que no tienen previsto citar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha descartado este lunes la comparecencia de la esposa del presidente, Pedro Sánchez, alegando que "a quien fiscaliza" su formación es al jefe del Ejecutivo. No obstante, no ha adelantado la fecha concreta de cuándo citarán a Sánchez en la Cámara Alta. Abascal ha utilizado la red social X (antes Twitter) para reaccionar a la decisión del PP, al que ha afeado "no hacer oposición a nada" y "dedicarse a estafar a sus electores". De forma paralela, ha censurado que los 'populares' "pactan con el PSOE en Madrid y en Europa" y ha pronosticado que "muy pronto, posiblemente", lo harán en las comunidades autónomas. "SON CÓMPLICES" "Por eso ni llaman a Begoña Gómez para que explique las corrupciones de Moncloa ni se presentan en la causa judicial", ha zanjado Abascal, cuyo partido está personado como acusación popular en la investigación que involucra a la mujer de Sánchez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El coordinador jurídico de Vox y líder del partido en Bruselas, Jorge Buxadé, se ha expresado en la misma línea que Abascal en la citada red social. "Efectivamente, no esperábamos nada de la dirección del PP", ha lamentado, reiterando que los de Alberto Núñez Feijóo "son expertos en pactar" con Sánchez. "Son cómplices", ha zanjado el diputado de Vox Jacobo Robatto en X.

