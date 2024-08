Redondo Terreros pide a la UE la misma atención para Venezuela que la que recibió Ucrania

El ex secretario general del PSOE de Euskadi y presidente de la Fundación para la Libertad, Nicolás Redondo Terreros, ha reclamado a la Unión Europea para Venezuela la misma atención que recibió Ucrania, cuando Rusia la invadió: "Venezuela no se merece menos atención que Ucrania". "De Rusia se fueron las legaciones diplomáticas democráticas del mundo occidental. ¿Cabría hacer lo mismo con Maduro? El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo sería un primer paso fundamental", ha indicado Redondo en un comunicado difundido a la prensa este sábado sobre las elecciones venezolanas. En el ámbito nacional, Redondo Terreros ha afirmado que España "es en el concierto internacional lo es" por su liderazgo en Iberoamérica, sin embargo, "algunas pesadas y secretas servidumbres de carácter público y también privado mantienen al país discretamente en un pelotón de países escudados por el lenguaje procesal que dice, pero no dice, que parece que hace, pero en realidad no hace. Ni una mala palabra, pero ni una buena acción". El ex dirigente socialista ha asegurado que "la farsa se ha consumado en Venezuela" a la vez que ha admitido que "le sorprende" que el lenguaje heroico, épico y ético provocado por la invasión rusa de Ucrania se haya convertido hoy en un discurso administrativo, procesal, que se contenta con pedir a Maduro que muestre las actas electorales semanas de las elecciones. "Tristemente, la cleptocracia cubano-venezolana goza del crédito de un izquierda estúpida y carcomida por el populismo iberoamericano. Es la que ampara la farsa, burda y cruel a la vez, del resultado electoral 'oficial'", ha apostillado Redondo Terreros .

