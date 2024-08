Feijóo, abierto a que partidos como Vox se sumen a los recursos del PP ante el TC contra la Ley de Amnistía

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto las puertas del PP a que partidos como Vox puedan sumarse a los recursos que van a presentar contra la Ley de Amnistía, a través de su grupo parlamentario en el Congreso y de sus mayorías en gobiernos y Parlamentos autonómicos. Tras subrayar que su formación "no ha engañado" a los españoles en ningún momento con esta norma como, a su juicio, sí ha hecho Pedro Sánchez, ha avanzado que esos recursos tendrán en cuenta las alegaciones que ha realizado el Tribunal Supremo. "Si el resto de organizaciones que no están legitimadas, porque no tienen capacidad para hacerlo, quieren unirse a los recursos de inconstitucionalidad que presenta el Partido Popular, las puertas están abiertas", ha garantizado Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press. En esta legislatura solo el Grupo Popular puede presentar recurso de inconstitucionalidad desde el Congreso, dado que Vox quedó por debajo del mínimo de diputados que exige la ley, que son 50 parlamentarios. El septiembre concluye el plazo para recurrir esta norma desde su entrada en vigor y tanto la dirección que dirige Feijóo como sus gobiernos autonómicos han confirmado que presentarán recursos ante el TC. UNA LEY QUE VA "CONTRA LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS" El líder del PP ha asegurado que su partido ha sostenido desde el primer momento que la amnistía va "contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no cabe en la Constitución". Por eso, ha garantizado que el PP va a utilizar "todos los instrumentos" ante "este desafío nacional". En este punto, ha sacado pecho de las manifestaciones convocadas por su partido en los últimos meses contra la "ley de la desigualdad". "Salimos a la calle y los españoles se deben de sentir reconfortados porque no les mentimos. El máximo jurisdiccional de nuestro país considera que la ley es inconstitucional", ha apostillado. Feijóo ha recalcado que esto no era un "subterfugio" del PP sino que el propio Tribunal Supremo, que "es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, ha planteado cuestiones de inconstitucionalidad sobre esa ley de amnistía" y "no la ha aplicado porque va en contra del Derecho europeo". "Por lo tanto, es una ley inaplicable con la que el señor Sánchez ha comprado la investidura, engañando a sus votantes, al conjunto de los españoles y a los propios independentistas", ha aseverado, par añadir que es "importante mirar a la cara a la gente, esté de acuerdo o no contigo, y no engañarles". LOS ARGUMENTOS DEL SUPREMO, CLAVE El jefe de la oposición ha indicado que, ahora que ya conocen los argumentos del Supremo, el PP presentará sus recursos "en los Parlamentos autonómicos donde el PP tiene mayoría, los gobiernos autonómicos donde el PP gobierna con mayoría, y en el Congreso". Según ha precisado, están ultimando sus alegaciones para armar "un recurso sólido" y van a "beber de las que ha hecho el Supremo más aquellas otras que consideren oportunas sus departamentos jurídicos". En este punto, ha reiterado que están "abiertos" a que otras formaciones puedan firmar los recursos del PP. "Ningún inconveniente que lo firmen los partidos políticos y aquellos otros que no tengan legitimidad y quieran unirse a nuestros recursos de inconstitucionalidad", ha declarado. El presidente del PP ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la "fuga televisada" del expresidente catalán Carles Puigdemont, que el pasado 8 de agosto regresó a España tras casi siete años huido y pronunció un breve discurso en Barcelona, coincidiendo con la jornada en la que se celebraba la investidura del socialista Salvador Illa. Feijóo cree que esa huida se ha producido porque el Gobierno de Sánchez "ha mirado para otro lado" ante la "huida televisada" de una persona que tiene "una orden de búsqueda, captura y detención emanada del Tribunal Supremo". De hecho, ha destacado que los ciudadanos se preguntan cómo es posible que Puigdemont se haya ido "con la misma impunidad" dijo "la hora" en la que iba a pronunciar un discurso "en el centro de Barcelona, con unas instalaciones previamente adecuadas". "¿Cómo es posible que un señor avise a la hora que va a estar en un lugar, tenga una plataforma con megafonía, con imágenes para pronunciar un discurso, y posteriormente se vaya con la tranquilidad con la que ha venido sin que nadie intervenga? Esa humillación a la dignidad de los españoles no la merecemos", ha exclamado. Feijóo ha señalado que el Supremo está investigando lo ocurrido y ha pedido información a los Mossos y al Gobierno de España porque se dejó "en ridículo a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado" y se "humilló a los españoles" con esta "excursión" y "discurso retransmitido en directo por todas las televisiones". Aparte de pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, ha recordado que el PP ha solicitado la "dimisión inmediata" tanto de la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque están "convencidos que no dejó al Centro Nacional de Inteligencia actuar para cumplir sus obligaciones" como del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque "miró para otro lado en el control de fronteras y en la coordinación con los Mossos". El líder del PP ha afirmado que Puigdemont "ha podido comprobar que el señor Sánchez le ha vuelto a mentir". "El señor Sánchez le mintió y en correspondencia lo que le dejó es volver por los mismos caminos por donde se fue. Pero la investigación está abierta en el Tribunal Supremo y estamos muy atentos a las explicaciones que den los Mossos", ha apostillado. EL REFERÉNDUM, "ÚLTIMA LÍNEA ROJA" QUE LES QUEDA Al ser preguntado si el PP cree que Puigdemont retirará el apoyo a Sánchez en el Congreso, ha dicho desconocer que hará el expresidente catalán. "Lo que es evidente es que al señor Puigdemont le han engañado y también se ha dejado engañar, y que el señor Illa está intentando ampliar el espectro de su Gobierno para recoger a votantes del señor Puigdemont, gobernando con el programa independentista de ERC. En este contexto, el señor Puigdemont tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer o qué es lo que va a hacer", ha relatado. En cuanto a si cree que puede haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como han apuntando algunos cargos de PP, Feijóo ha señalado que hasta ahora el Gobierno ha "traspasado" todas las "líneas rojas" a las que se ha referido el propio Gobierno. "Ésta es la última que le queda. Pero si coge el pacto de los independentistas con el señor Illa, de ahí, se deduce que eso es posible. Es posible de acuerdo con ese pacto, evidentemente. Es imposible de acuerdo con la Constitución", ha finalizado.

