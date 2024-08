Sánchez traslada a Scholz su "más rotunda condena" al ataque del viernes en Solingen (Alemania)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al canciller alemán, Olaf Scholz, su "más rotunda condena" al ataque producido este viernes en Solingen (Alemania). Sánchez ha manifestado su pésame a las familias y amigos de las víctimas, señalando que "ninguna forma de violencia es compatible con los valores europeos". "Acabo de trasladar al canciller Olaf Scholz nuestra más rotunda condena al ataque que se produjo este viernes en Alemania. Todo mi cariño y mi más sincero pésame a las familias y amigos de las víctimas. Ninguna forma de violencia es compatible con los valores europeos", ha apuntado en la red social 'X'. Este sábado, el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría de este ataque, en el que murieron tres personas tras ser agredidas por un individuo que atacó indiscriminadamente con un cuchillo a los asistentes a un concierto. Este ataque es "en venganza por los musulmanes de Palestina y otros lugares", según el texto, recogido por la televisión alemana ZDF. No hay confirmación oficial al respecto, pero la Policía no ha descartado la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista. Por el momento no ha sido detenido el autor material del ataque, aunque sí ha sido arrestado un adolescente de 15 años al que se acusa de no haber denunciado a la persona que perpetró las agresiones pese a conocer sus planes. La revista 'Der Spiegel' ha informado de que el detenido sería un ciudadano de Kirguistán que vivía en un centro de acogida para refugiados. De hecho, la televisión pública alemana ARD ha informado ya por la noche de la Policía está realizando una operación relacionada con el ataque en un hogar para refugiados. La zona está acordonada por cientos de agentes y hay un equipo de operaciones especiales implicado. "Hemos recibido información y estamos llevando a cabo una acción basada en esta información", ha apuntado un portavoz policial.

Compartir nota: Guardar Nuevo