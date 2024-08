Valverde: "No he tenido ninguna duda con Nico"

Bilbao, 23 ago (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró que a pesar del "ruido" generado durante el verano por el interés del FC Barcelona en el fichaje de Nico Williams no ha tenido "ninguna duda" de que el extremo internacional iba a seguir en el equipo rojiblanco.

"Uno no es ajeno a lo que se comenta, pero por mucho ruido que haya no tienes ningún dato concreto de que un jugador se vaya a marchar y cuentas con todos los que están. Confiaba que Nico viniera aquí y ha venido como todos los demás. No he tenido ninguna duda en ese sentido", confesó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana sábado frente al Barça en Montjuic.

"Hablamos con él, vino contento, se cogió el '10' y a jugar", zanjó Valverde en la última pregunta sobre un asunto del que bromeó comentando entre risas que "el chicle se puedes estirar y estirar, pero vamos a soltarlo ya".

Anteriormente el 'Txingurri' había asegurado que ve al menor de los Williams "muy bien" y por ello no cree que acuse en Montjuic ese "ruido que acompaña al fútbol y que ha servido para llenar muchas tertulias y periódicos".

"No creo que haya ningún problema en ese sentido. Hay que separar lo importante de lo accesorio y no creo que nos tenga que afectar a nosotros", dijo un Valverde que tampoco espera en el estado olímpico un ambiente diferente al de otras visitas al Barça.

"He jugado muchos partidos en Montjuic y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo por la distancia con las gradas. Es verano, habrá muchos turistas y será un partido normal. La gente estará con ganas de ver a su equipo porque juegan en casa, pero no espero nada especial más que un partido complicado por la calidad de un rival que es candidato a ganar la liga", reflexionó.

Valverde valoró también la evolución deportiva de Nico y tras destacar que "brilló mucho la temporada pasada y también en la Eurocopa" aseguró desconocer "el techo" del delantero.

"Espero que sea el más alto posible como lo espero también de Adama o Jauregizar porque ellos son el futuro del Athletic. Los jugadores tienen que hacer su camino y hay que dejarles un poco de aire para que vayan mejorando", reflexionó.

Ya acerca del partido de Barcelona Valverde aseguró que viajan "con la máxima ilusión" y dispuestos a aprovechar "una nueva oportunidad" de superar a un rival al que no ganan en sus estadio desde hace 23 años.

"Contra el Getafe no estuvimos bien. Fueron muy fuertes en las disputas y los duelos, que es como debe ser, y no nos dejó hacer nuestro juego. Tenemos que ponernos las pilas porque es una semana dura", apuntó el técnico recordando que después de medirse al Barça deberán recibir en San Mamés a Valencia y Atlético de Madrid.

Valverde considera que con solo un partido disputado aún es pronto para analizar las variantes que pretende introducir el nuevo entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

"De momento no se aprecian mucho los cambios, aunque entiendo que quiere meter su idea. Hay cambios de jugadores jóvenes que han entrado en el centro del campo y a lo largo de la temporada iremos viendo más clara su idea, pero sí mantienen el apretar alto, mantener la línea arriba, intentar ahogarte o mantener la posesión. Eso y la calidad de los jugadores lo van a seguir manteniendo", dijo. EFE

