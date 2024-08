Una marcha pide en Bilbao acabar con "las políticas de excepción" que se aplican a los presos de ETA

Una manifestación, convocada por Sare, ha reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de sus fiestas de Aste Nagusia, que "se acaben las políticas de excepción" que se aplican a los presos de ETA. Desde la red ciudadana han reconocido que se han producido "pequeños avances" en los últimos meses pero han advertido de que todavía "quedan barreras" y han dicho tener "esperanza" en que el PSE-EE, que ahora dirige la consejería de Justicia, entienda "la urgencia de darle salida a esta problemática". La marcha ha partido, minutos después de la una de la tarde, de la plaza Moyua con el lema 'Etxera' (a casa), desde donde, en un ambiente festivo, se ha dirigido hacia el Ayuntamiento bilbaíno. En el recorrido, se han coreado lemas como 'Euskal presoak etxera' (los presos vascos a casa) o en favor de la amnistía. En declaraciones previas a la movilización, uno de los portavoces de Sare, Iñaki Bidaurre, ha explicado que, al igual que ha sucedido en las fiestas de otras localidades vascas, su objetivo es reivindicar que "se acaben con las políticas de excepción" en materia penitenciaria y "se deroguen las leyes de excepción". Tras denunciar que se siguen "vulnerando los derechos de los presos, los refugiados y los deportados", ha subrayado que, si se desea "construir un pueblo y una sociedad en paz y en convivencia", es preciso "atajar este problema que todavía perdura". Bidaurre, preguntado por el reciente traslado a Euskadi del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha reconocido que, en los últimos meses, "sí que se está viendo que hay pequeños avances", por los que en Sare están "satisfechos y contentos". No obstante, ha advertido de que "todavía hay unas barreras que son importantes también" y todavía "falta crear condiciones para que se deroguen y vaya esto en un camino de solución y aporte a la convivencia y a la paz del pueblo". Ante el cambio en la dirección del ámbito de Justicia dentro del Gobierno Vasco, que ha pasado a manos del PSE-EE, el representante de Sare ha considerado que los socialistas vascos también "entienden la necesidad y la urgencia de darle salida a esta problemática" y que va a ir "un poco en la misma línea". En todo caso, ha recordado que la consejera María Jesús San José "acaba de coger ahora mismo esas funciones" y se verá "cómo va". "Tenemos esperanza en que todo vaya a ir bien", ha manifestado. "ABRIR LAS PUERTAS" Al término de la marcha se ha dado lectura a un comunicado en el que se destaca que, durante las fiestas de Bilbao, también "han sido muchos los rincones decorados con los símbolos de Etxera". "Han sido muchos los momentos en los que hemos hecho proclamas a favor del proceso de resolución del conflicto, de la vuelta a casa de quienes todavía no pueden volver. Somos muchos y muchas una vez más las que nos hemos juntado para pedir que es el momento de abrir las puertas a la convivencia", han valorado desde Sare. En este sentido, ha subrayado que, aunque "poco a poco", se está "avanzando en el proceso de la vuelta a casa" y, de hecho, a su entender, "son evidentes los avances" dados en el último año. Sin embargo, ha advertido de que todavía "quedan pasos por dar". En este marco, la red ha reclamado que "se dé una resolución integral a la cuestión de los y las presas, refugiadas y deportadas vascas". Según ha advertido, "es una necesidad no alargar más la resolución del conflicto, abrir las puertas después de tantos años, que no se prolongue más años el camino a la convivencia, que no se alargue durante más generaciones". Sare ha subrayado que la sociedad vasca ha demostrado que está "dispuesta" y "preparada" para "dar ese paso adelante". "Es el momento de que los y las presas vascas crucen las puertas de las cárceles, de que las refugiadas y deportadas vuelvan a casa, de que las víctimas de las diferentes violencias tengan un reconocimiento completo. Estamos dispuestos a abrir las puertas a la resolución integral del conflicto, es el momento de convivir", ha insistido. Tras destacar las movilizaciones que se han sucedido a lo largo del verano, Sare ha planteado que se ha conseguido "darle una vuelta a la cerradura" pero se ha mostrado convencida de que se le va a "dar una segunda vuelta". "Tenemos que conseguir entre todos que 'Etxera' pase de ser una reivindicación a ser una realidad, seguiremos abriendo las puertas a la resolución integral del conflicto y seguiremos reivindicando 'Etxera' a los cuatro vientos", han asegurado desde la plataforma.

