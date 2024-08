Rull avisa que los reproches entre independentistas "desmovilizan extraordinariamente la fuerza de la nación"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha instado este viernes a trabajar "con insistencia, perseverancia, determinación y desde todas las instancias donde haya oportunidad" por la independencia de Cataluña, y ha avisado de que cuando hay reproches se "acaba desmovilizando extraordinariamente la fuerza de la nación. "Cuando vamos juntos somos imbatibles y tenemos que ser capaces de recuperar esta fuerza", ha sostenido en el acto de clausura de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia), donde ha reivindicado que la acción política se haga --textualmente-- con mentalidad de construcción de país. Rull ha lamentado que cuando hay reproches se "acaba desmovilizando extraordinariamente la fuerza de la nación, la fuerza de la gente" y ha recordado la Diada del 11 de septiembre de 2013 y su lema 'Via catalana'. En este sentido, ha reivindicado los "països catalans" y su historia, su cultura, sus instituciones y sus múltiples elementos de identidad, en sus palabras, y ha instado a reforzarlos en tiempos que, a su juicio, no son favorables. "Los tiempos actuales no ayudan, no solo políticamente por lo que pasa en cada uno de los territorios de los països catalanas, sino porque hay movimientos de fondo a escala global que tienden a diluir diferencias culturales", ha afirmado. LA UCE, "LATIDO DE AUTOESTIMA" Durante su discurso, Rull ha defendido que la UCE es un "latido de autoestima, de orgullo y, sobre todo, un entorno de països catalans" y ha reivindicado que nació en el entorno del exilio y acogió a Pau Casals, Pompeu Fabra Josep Puig i Cadafalch, entre otros. "Ahora también ha acogido este nuevo exilio absolutamente infame que tenemos que sufrir, y ha acogido al presidente Carles Puigdemont, al conseller Lluís Puig, el conseller Comín y otros miembros de este exilio", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo