La auditoría de Transportes revela una orden firmada por Ábalos que duplicó la compra de mascarilla en 38 minutos

La auditoría interna que encargó el Ministerio de Transportes ha revelado una orden ministerial firmada por el exministro José Luis Ábalos el 20 de marzo de 2020 en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión --epicentro del 'caso Koldo'-- donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos". El informe de la auditoría, que ha recogido Europa Press, señala que un día antes, el 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia del coronavirus, se realiza una estimación de necesidades de cuatro millones de mascarillas para los quince días del primer estado de alarma. En este contexto, el informe explica que al día siguiente se remite a las 19.55 horas la orden firmada por el ministro "por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de cuatro millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana". Sin embargo, el mismo día 20 de marzo, a las 20.33 horas, desde el mismo buzón se le remite una nueva orden firmada por Ábalos "que anula la anterior", y en la que "se regula la adquisición y distribución de un máximo de ocho millones de mascarillas" por parte del Ministerio. La auditoría indica que se le preguntó al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez --cesado por el ministro Óscar Puente, según ha anunciado este viernes en el Senado--, por "este cambio en la cuantía de las necesidades detectadas que vienen a justificar la modificación en el objeto de la emergencia". Él afirmó que el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, dijo que "el proveedor suministraba 8 millones o nada". Además, aseguró que entendió "que esta decisión venía avalada por el ministro pues, de hecho, la nueva orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él". NO JUSTIFICADO La auditoría llama la atención a este extremo e insiste en que "esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características" dado que se considera "no adecuadamente resuelta la justificación del alcance --número de mascarillas a adquirir-- de la emergencia". "La tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia y, por lo ya expuesto, no parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma), en solo 38 minutos se duplique tal estimación", reprocha el informe. "FALTA DE CONTROL" Posteriormente, el informe hace mención en esta falta de control inicial en el Ministerio, y especialmente el papel desempeñado por el entonces asesor del ministro Ábalos, "dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas", unas órdenes que, según recuerda, "en todo caso están reservadas al órgano de contratación". Así, señala que el exasesor "llevó mascarillas (25.000) al Ministerio, que custodió y posteriormente retiró, sin que quedara constancia alguna más allá del conocimiento oficioso por parte de la Oficialía Mayor y del entonces Director General de Organización e Inspección". Además, revela que en estos momentos se mantienen en el sótano de este Ministerio 238.840 mascarillas, y en almacén existente en Azuqueca de Henares hay unas 206.000 mascarillas, "que, en términos económicos, suponen 1.128.559 euros".

