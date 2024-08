En Comú ve en la polémica por la financiación para Cataluña "una tormenta de verano" y apela a aplicar ya el pacto

El portavoz de En Comú en el Parlamento catalán, David Cid, ha calificado de "pequeña tormenta de verano" la polémica surgida tras las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rebajando el pacto con ERC en materia de financiación para Cataluña y ha defendido que lo que hay que hacer es implementarlo cuanto antes. "Estamos ante la típica pequeña tormenta de verano", ha valorado Cid en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. A su juicio, "lo que hay que hacer es poner en marcha el acuerdo que se firmó y que tiene dos elementos fundamentales", la singularidad y la solidaridad. En este sentido, ha defendido la necesidad de que Cataluña goce de una financiación singular debido a las competencias que tiene transferidas y que otras comunidades autónomas no han asumido. Si el Estado ha avalado un autogobierno singular para Cataluña y cedido competencias como los Mossos, prisiones o Cercanías, tiene que permitir que disponga de los recursos para gestionarlas, ha sostenido, apostando por hacer "pedagogía" de esta cuestión y "no entrar en debates nominalistas". Respecto a la solidaridad, Cid ha subrayado que "el único límite es que debe haber un igual esfuerzo fiscal" y por tanto no puede ocurrir lo que está ocurriendo en comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Valencia o Andalucía donde "se eliminan directamente los impuestos a quien más tiene" y luego se exige "al Estado y al resto de comunidades autónomas que se les compense cuando ellos han decidido renunciar a recursos que creo que son fundamentales para los servicios públicos". Al hilo de esta cuestión, ha trasladado su sorpresa por el hecho de que dirigentes del PP o el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, "que habla muchísimo de Cataluña", no hayan dicho nada del "sistema" que ha montado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que "es prácticamente un paraíso fiscal". Así las cosas, ha defendido que "todo el mundo lo que tiene que hacer es, más allá de declaraciones, centrarse en la literalidad del acuerdo, y desarrollarlo". Según Cid, su partido considera que "es una oportunidad no sólo para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas". NO ES UN CONCIERTO COMO EL VASCO Por otra parte, el dirigente de En Comú ha insistido en que el pacto sellado entre el PSC y ERC no es un concierto como el que hay en el País Vasco, puesto que "el método es distinto" y se trata de "un sistema que es extrapolable al resto de comunidades autónomas". "No estamos ante un sistema que va a funcionar como el sistema vasco, que básicamente recapta todo", ha señalado, precisando que a su juicio este último "no es demasiado solidario". En otro orden de cosas, ha advertido a Junts de que la "alternativa" al actual Gobierno de PSOE y Sumar es "un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente". "Quien provoque ese escenario en Cataluña, yo creo que va a pagar un coste muy alto porque estamos hablando de un modelo" de Vox y "por ende" del PP que busca "volver a incendiar Cataluña", ha prevenido. A su juicio, lo que tiene que hacer Junts es asumir que los ciudadanos catalanes, y "no un juez o el Gobierno del Estado español" los que han decidido que estará en la oposición en la actual legislatura. "Históricamente les ha costado mucho asumir ese papel cuando no han estado en el Gobierno de la Generalitat, pero también entiendo que son conscientes que provocar un Gobierno de PP y Vox en el Estado sería nefasto para cualquier partido que se llame de izquierda o catalanista", ha incidido.

Compartir nota: Guardar Nuevo