PSPV y Compromís de Castellón piden el cese de Ortolá (Vox) por sus declaraciones "racistas" sobre el crimen de Mocejón

Los grupos municipales de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón) han exigido a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco (PP), el cese "fulminante" del concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz de Vox en el consistorio, Antonio Ortolá, al que han acusado de "racismo" y "xenofobia" por llegar a asegurar que el presunto autor del crimen de Mocejón (Toledo) era de origen magrebí. "Confirmado, el asesino es un magrebí. ¿Qué más tiene que pasar PP y PSOE? Sois cómplices con vuestras regularizaciones masivas. Solo en Vox hablamos claro y alto. El que quiera venir que llame a la puerta", escribió el edil de Vox en su perfil de 'X' (antigua Twitter), un mensaje que posteriormente eliminó. El concejal publicó más tarde unas disculpas en un texto de respuesta a unas críticas en la misma red social: "Sí, pido disculpas. En cuanto detecté que podía ser fake la noticia procedí a borrar el tweet y, en efecto, se ha confirmado que las noticias dadas por algún influencer no eran ciertas. No verá muchos políticos que pidan disculpas cuando se equivocan. Yo sí", señalaba. Ante esta situación, por un lado, la portavoz del PSPV en el consistorio, Patricia Puerta, ha censurado que Ortolá, "el edil ultraderechista, lleva un año mostrando su desprecio a los inmigrantes y su afición por alentar concentraciones frente al PSOE que han acabado en incidentes". En este punto, ha cuestionado que la alcaldesa "debe sentirse cómoda con un concejal que niega la violencia machista, que oculta la bandera LGTBI o que anuncia un plan contra la inmigración cargado de odio y xenofobia". La dirigente socialista, en un comunicado, ha señalado que la resolución del crimen, con la detención del presunto autor de los hechos, "no ha sido óbice para que los bulos racistas queden marcados en las redes sociales, por mucho que ahora Ortolá quiera blanquear sus palabras pidiendo disculpas". Por ello, ha insistido en que Vox "no puede estar ni un minuto más en el gobierno municipal" y ha advertido a Carrasco que, "si no aparta a la ultraderecha del gobierno municipal, quedará retratada ante los y las castellonenses como protectora del racismo, la xenofobia y el odio que emana de sus socios". "Carrasco ya ha tenido muchas ocasiones para cesar a Antonio Ortolá, como recientemente cuando anunció un plan contra la inmigración ilegal que es una absoluta barbaridad e inconstitucional, o su propuesta de cerrar los centros de menores migrantes no acompañados", ha ejemplificado. No obstante, ha lamentado que el concejal de Seguridad Ciudadana "acumula ya un historial que parece que no le incomoda" a la alcaldesa y al PP, "que cada vez están más mimetizados con Vox". Otro de estos ejemplos, ha asegurado Puerta, "se vivió en el pleno celebrado a principios del pasado mes de julio, donde Ortolá no dudó en ratificar de nuevo que la mitad de los inmigrantes que llegan a España son delincuentes". La edil socialista también ha mencionado la agresión grupal en la que participaron cerca de 20 personas a un casal antifascista de Castelló el pasado marzo, "un ataque que se produjo frente al local donde Ortolá se grabó un vídeo en plena campaña electoral de 2023 señalando que iba a poner orden". "NI UN MINUTO MÁS" Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, en sendo comunicado, ha exigido el cese "inmediato" de Ortolá por sus declaraciones "racistas" sobre el crimen de Mocejón y ha acusado al edil de difundir "información falsa al afirmar que el asesino era de origen magrebí" y de "asociar los hechos a la regularización de personas migrantes". Ante esta situación, ha considerado que la primera edil "no puede mantener ni un minuto más" a Ortolá como responsable de Seguridad. "La ciudadanía no merece un gobierno con una persona que, ante el asesinato de un menor, no ha dudado en aprovechar y difundir mensajes racistas en redes sociales, amparándose en noticias falsas sencillamente para difundir el odio al diferente", ha censurado. Desde Compromís han exigido a Carrasco que "haga dimitir" a Ortolá y han asegurado que, en caso de no hacerlo, la alcaldesa "tiene que dimitir porque es la responsable de tener en el gobierno un racista que difunde mentiras en redes sociales para alentar el odio". "Pero no es la primera vez que lo hace", ha advertido el portavoz de Compromís, que ha asegurado que Ortolá "ha promovido manifestaciones que han acabado agrediendo a partidos políticos, ha ido a provocar a los movimientos sociales y ha cambiado las normativas para prohibir charlas feministas". "Solo ha hecho que generar odio y crispación", ha criticado. Finalmente, ha lamentado que la ciudadanía de Castelló de la Plana "esté sufriendo un gobierno tan vergonzoso". "Si la alcaldesa estima la ciudad, tiene que echar inmediatamente al concejal de Vox y no permitir ningún comportamiento racista en el Ayuntamiento", ha zanjado.

