Gobierno vasco aconseja "serenidad" al abordar los delitos de odio en redes antes de reformar el Código Penal

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, el nacionalista Bingen Zupiria, cree que los delitos de odio cometidos a través de redes sociales es "un tema lo suficientemente grave" como para que los diferentes partidos políticos lo aborden "con serenidad" en el Parlamento y "se adopte la solución que les parezca". Según ha explicado Zupiria en declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, cada vez que oye que hay que modificar el Código Penal por algo que acaba de ocurrir, se pone "a temblar" porque cree que "los cambios legales hay que hacerlos después de reflexionar seria y profundamente sobre su conveniencia y sobre las consecuencias que tiene" esa reforma. El consejero de Seguridad ha respondido, de esta forma, a las preguntas que se le han realizado sobre el planteamiento del fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, de modificar el Código Penal para evitar que las redes sociales sean una plataforma para promover mensajes de odio, como ha ocurrido con el asesinato a un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). La Fiscalía investiga mensajes "falsos" y de "odio" contra migrantes, a los que se acusaba del asesinato de Mateo. Para Bingen Zupiria, no se puede "estar cambiando el Código Penal cada 15 días". "Pero, en cualquier caso, creo que nos enfrentamos a un tema suficientemente grave como para que sea abordado con serenidad por parte de las fuerzas políticas en el Parlamento y adopten la solución que les parezca", ha indicado. EL PRECEDENTE INGLÉS En este sentido, ha emplazado a mirar hacia "uno de los últimos acontecimientos más gordos que vivido últimamente, que es todo lo que ha sucedido en Gran Bretaña", con altercados y episodios de violencia en las calles contra migrantes, para concienciarse "de la gravedad que puede alcanzar el uso de informaciones falsas, de comentarios y apreciaciones anónimas en las redes sociales". "Lo vimos también hace cinco años en los Estados Unidos en la campaña del expresidente Trump. Nos enfrentamos a un tema muy delicado que puede tener unas consecuencias muy graves y que debería ser abordado en la medida de lo posible", ha añadido. Ante ello, Zupiria ha realizado un llamamiento a que, como sociedad democrática, se haga "una apuesta por los medios de comunicación social profesionales". "Es importante que realicemos ese ejercicio. Desde luego, desde las instituciones vascas se hace, para identificar cuáles son las estructuras de este país que son capaces de sostener una redacción, que son capaces de garantizar con firma y apellidos quién avala una información o un comentario", ha manifestado. A su juicio, "seguramente, es la única forma de hacer frente a muchas fake news y a muchas situaciones" que ahora se observan y que probablemente se verán en el futuro "más a menudo, y que ponen en cuestión la convivencia democrática y la legitimidad de las instituciones". "CUESTIONAR A LA ERTZAINTZA" Sobre los ataques en las redes a la Policía autonómica vasca, el consejero de Seguridad ha denunciado que "existe un movimiento infracultural, que tiene como objetivo cuestionar la legitimidad de la Ertzaintza, y en base a unas pocas actuaciones, generar una impresión general de que es una Policía que no actúa adecuadamente". "Creo que, ante este tipo de manifestaciones, que siempre son anónimas y tienen un fin muy claro, debemos ser muy contundentes", ha remarcado. En cuanto a las pintadas que aparecieron en el frontón de Igeldo de San Sebastián contra él, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, así como contra la Ertzaintza y la Guardia Civil, ha señalado que, "tristemente", le recuerdan a "tiempos pasados". "Algunas personas sufrieron mucho más que yo esas circunstancias y el embate de la violencia", ha subrayado. Afortunadamente, ha precisado que se está "en otro momento", pero ha alertado de la existencia de "una serie de movimientos antisistema" que "tienen como objetivo cuestionar la legitimidad y el carácter democrático de algunas instituciones como, por ejemplo, la Ertzaintza". Cuestionado por si tiene previsto el aumento de la plantilla de la Ertzaintza, ha dicho que no sabe si "en estos momentos es una prioridad ampliarla". "Si tenemos en cuenta que tenemos casi 8.000 ertzainas, más de 3.000 policías municipales, etc, tenemos un ratio de efectivos policiales muy importante, alto, en nuestra Comunidad", ha defendido. Por ello, cree que, probablemente, "la prioridad hoy" es "organizar bien esa colaboración entre Erzaintza y Policías Locales, y organizar adecuadamente la Erzainza en su interior para responder a las diferentes responsabilidades que tiene asumidas".

