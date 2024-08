Gamarra denuncia "la mentira" de Montero al negar "el expolio" del cupo catalán y ve a Illa como líder del procés

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado "la mentira y el engaño" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al negar que la financiación pactada con ERC en Cataluña sea un concierto económico catalán, cuando supone "un expolio" a los españoles. Además, ha afirmado que la reacción de Esquerra ante las palabras de Montero, al amenazar con dejar de apoyar al Gobierno, demuestra que han pactado "la independencia fiscal de Cataluña" y que, con la entrega de "la llave de la caja para que Salvador Illa" presida la Generalitat, será este el que "lidere el procés que los independentistas han marcado y no han enterrado". Gamarra ha realizado estas declaraciones en Bilbao, a donde se ha desplazado para visitar, junto con el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, la txosna Kaioak instalada por los populares con motivo de la Aste Nagusia bilbaína. La dirigente del Partido Popular ha censurado que ayer María Jesús Montero negara que la financiación pactada con ERC en Cataluña sea un concierto económico catalán, y cree que "negó la evidencia y utilizó lo que siempre utiliza el sanchismo, la mentira y el engaño". A su juicio, el Gobierno "juega a la ceremonia de la confusión ante el expolio de la igualdad de los españoles, entregando la llave de la caja que solo puede pertenecer a todos a los independentistas para que ellos puedan seguir en su proyecto de independencia desde la independencia fiscal". Cuca Gamarra ha destacado que "este expolio cuenta con el rechazo de la grandísima mayoría de los españoles", y ha considerado que "el futuro del país" se debe decidir "entre todos" y no "bilateralmente, además como transacción para permanecer en el poder a cualquier precio". "El futuro lo decidimos todos los españoles y, en términos también fiscales y en términos de mantenimiento de los servicios públicos, lo decidimos entre todos multilateralmente. No puede ser excluido el resto de las comunidades autónomas de las decisiones que afecten al sistema de financiación que nos hemos dado entre todos", ha dicho. Por ello, ha anunciado que el PP defenderá, "desde todos los frentes y en todos los ámbitos, que los españoles son iguales". "No se puede entregar la sanidad, la educación, los servicios sociales de una parte de España para que el independentismo pueda seguir con su ruta. Es lo que han pactado para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat", ha insistido. ILLA Y EL PROCÉS Cuca Gamarra ha remarcado que, "igual que entregaron la amnistía para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del Gobierno de España", ahora "han entregado la financiación, la llave de la caja, para que Salvador Illa, uno de los suyos, pueda ser presidente de la Generalitat, liderando él mismo el procés que los independentistas han marcado y que no han enterrado". "Los españoles no somos tontos y tenemos memoria", ha precisado. También ha avisado de que "seguirán denunciando la gran mentira, la insolidaridad y la desigualdad que genera este acuerdo". "Seguiremos defendiendo que los médicos, los profesores, la atención domiciliaria, la dependencia que depende de esa financiación, no puede ser entregada", ha señalado. POSTURA DE ERC En opinión de Gamarra, la reacción de ERC al amenazar con retirar su apoyo al Gobierno si los socialistas incumplen su palabra sobre el acuerdo de financiación singular de Cataluña, "pone a la ministra Montero ante el espejo de la mentira". "Montero ayer quiso negar lo que han firmado, y lo que consta y tiene la firma del PSC", ha apuntado. Para la dirigente del Partido Popular, Esquerra ha demostrado "nuevamente" que el Gobierno "está mintiendo, como ha mentido en tantas y tantas ocasiones". También ha reprochado que el PSOE niegue incluso a sus propios votantes lo que han suscrito con los independentistas catalanes ante "el rechazo social" que ha despertado que hayan "negociado con la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, que es lo que está detrás de esa financiación privilegiada, de esa independencia fiscal" para Cataluña. Según ha indicado, ERC lo que ha hecho es recordar a los socialistas que, "por permanecer en el poder, han decidido ser aquellos que ejecuten la ruta independentista de los independentistas catalanes". Cuca Gamarra ha señalado que Esquerra Republicana ha recordado a Pedro Sánchez que depende de ellos y que hace "lo que han firmado, la independencia fiscal de Cataluña a costa de que los españoles", o le dejan "caer". "Le han recordado que han decidido ponerse en manos de los independentistas con tal de que permanezca en el poder Pedro Sánchez, ni más ni menos", ha zanjado.

