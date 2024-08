Baraja espera un Celta "mandón" con la pelota y con jugadores determinantes

Valencia, 22 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este jueves que espera a un Celta de Vigo "mandón" con la pelota este viernes en Balaídos y subrayó que el conjunto vigués cuenta "con jugadores determinantes que en una acción pueden cambiar partidos cuando se ponen difíciles".

"Tenemos que intentar mostrar nuestras fortalezas y esconder debilidades a nivel colectivo. Es lo único en lo que pienso. No me he puesto a valorar si lo del otro día ante el Barcelona -en referencia a la gran primera parte y el bajón de la Segunda- va a ser o no habitual", subrayó el técnico, que confirmó que la situación de Giorgi Mamardashvili sigue siendo la misma y podrá jugar este viernes pese a que puede ser traspasado.

Baraja afirmó que los de Balaídos son tres puntos importantes, sobre todo teniendo el calendario de las primeras ocho jornadas, y por eso pidió focalizarse en ello: "Empezar a ganar es muy positivo y la primera parte ante el Barça me gustó: la energía, la actitud, la presión… Pusimos en dificultades a un rival con gran calidad y trataremos de llevar eso a Vigo".

"Tenemos un inicio complicado de temporada, con equipos muy fuertes y muy hechos, y por eso tenemos que hacer un buen partido mañana si queremos sumar", sostuvo Baraja, que pidió estar cerca de ser "lo más competitivo posible" tras una pretemporada con "ciertas sombras" pero que se dejaron atrás con "las buenas sensaciones" de la primera mitad ante el Barça.

"No vivo con temor ni miedo, sino con tranquilidad y responsabilidad", comentó el vallisoletano, que dijo que todavía se tienen que "ensamblar" como equipo, porque tanto el central Cristhian Mosquera como el extremo asturiano Diego López "acaban de llegar" de los Juegos Olímpicos, mientras que Rafa Mir "lleva mucho tiempo sin continuidad".

"Mir, además, es un jugador que es delantero pero pensamos que nos puede dar rendimiento en el extremo diestro ante la falta de efectivos por fuera", indicó Baraja, que subrayó que tiene condiciones que le permiten alinearlo en el costado derecho.

"La temporada nos da la posibilidad de que pueda participar en las dos posiciones. Querer ayudar es lo más importante porque tenemos varios lesionados, y aunque su referencia es el gol, nos ayuda desde la banda", agregó Baraja.

Respecto al georgiano Mamardashvili, incidió en que la situación no ha cambiado y que le ve "centrado y con el foco de este viernes", al tiempo que indicó que si se acaba quedando en Valencia como cedido será "una buena noticia" porque la portería estará "bien cubierta" con él, el normacedonio Stole Dimitrievski y Jaume Doménech. EFE

