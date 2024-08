Junta andaluza acusa a Sánchez y Montero de estar "reviviendo" al independentismo "con el dinero de todos los españoles"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha criticado este miércoles que "el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le han dado vida al independentismo, le están dando el aire que necesitaba, lo están reviviendo", pero "con el dinero de todos los españoles". Por ello, ha dejado claro que "vamos a seguir defendiendo los intereses de Andalucía, los intereses de los andaluces, desde un punto de vista social, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político", ya que "no podemos permitir que se cometa este atentado a la igualdad de todos los españoles y a la solidaridad interterritorial". Así lo ha señalado España antes de realizar una visita la Feria del centro de Málaga, donde se ha referido a la financiación de las comunidades autónomas y ha recordado que "recientemente se ha firmado un acuerdo para una financiación singular en Cataluña" y, en primer lugar, ha dicho, "este acuerdo va a tener consecuencias jurídicas, económicas y sociales". En concreto, ha señalado que, desde un punto de vista jurídico, desde el Gobierno andaluz, "pensamos que es absolutamente inconstitucional". "No está previsto en la Constitución que Cataluña tenga una financiación singular", ha dicho, y ha añadido que, sin embargo, "sí está previsto, de hecho, que lo tenga el País Vasco y Navarra". "Esta financiación especial para Cataluña rompe el principio de igualdad de todos los españoles, rompe el principio de solidaridad interterritorial previsto en la Constitución y rompe el principio de cohesión social", ha apostillado. De igual modo, ha sostenido que "hay que tener en cuenta que se está abriendo la puerta a un cambio de modelo de Estado": "Pasaríamos a un modelo confederal y asimétrico y, por lo tanto, esto no ha sido votado por los españoles". CONSECUENCIAS ECONÓMICAS España también ha aludido a las consecuencias económicas "porque, al final, se están dando, otorgando, privilegios al independentismo catalán a costa de Andalucía". "Son nuevos agravios para Andalucía", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "Cataluña no es una comunidad que esté infrafinanciada", a diferencia de Andalucía y de otras tres comunidades autónomas, "que recibimos una financiación por debajo de la media". La portavoz del Gobierno andaluz se ha referido, en concreto, al último informe de Fedea y ha dicho que "Andalucía en el año 2022 ha recibido 1.522 millones de euros menos al año que la media". "Por cada andaluz recibimos 183 euros menos que la media o que estamos recibiendo por cada andaluz 214 euros menos que un catalán en Cataluña", ha añadido. A su juicio, "esto es absolutamente injusto" y ha insistido en que "hemos reclamado continuamente y últimamente a la ministra de Hacienda que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nos explique a todas las comunidades autónomas cómo darles 30.000 millones de euros más a Cataluña va a mejorar la solidaridad entre todas las comunidades autónomas". PENSIONES Por otro lado, España ha recordado que a Cataluña "se le ha otorgado que se quede con el 100% de la recaudación cuando el resto de comunidades sólo tenemos el 50% de la recaudación" y ha preguntado "¿Qué pasa con las pensiones?" "Las pensiones en Cataluña son deficitarias, es decir, los ingresos, el 100% para Cataluña, pero las pensiones las vamos a tener que pagar entre todos los españoles", ha añadido, al tiempo que ha avisado de que "esto ni es justicia, ni es solidaridad, ni es progresividad". "Esto es, de alguna forma, reírse de Andalucía y del resto de los españoles", ha advertido. También España ha dicho estar en contra "de ese mantra del Gobierno socialista que continuamente dicen que nos dan más recursos a Andalucía": "Los recursos que nos llegan a Andalucía del sistema de financiación son los que se pagan aquí en Andalucía, son los impuestos que se recaudan aquí en Andalucía". Por tanto, ha señalado, "si llegan más es porque hay una mayor recaudación, pero la realidad es que hay más recursos para todas las comunidades autónomas porque se ha incrementado la recaudación", pero "la brecha, la diferencia que existe entre las comunidades autónomas mejor financiadas y las peor financiadas, se va agravando, se va ampliando". De hecho, según España, "en el año 2021 Andalucía recibía 1.400 millones de euros menos que la media, y en el año 2022 ya vamos por 1.500 millones de euros menos que la media". "Cada vez la diferencia es mayor", ha apostillado. "QUÉ LE HAN QUÉ LE HAN PROMETIDO A LOS INDEPENDENTISTAS" Ha insistido en que "Andalucía está infrafinanciada" y ha preguntado a la ministra de Hacienda "cuándo va a reformar el sistema de financiación. ¿Qué le han prometido a los independentistas a costa de Andalucía y del resto de comunidades autónomas? ¿Cómo va a afectar este cupo catalán a nuestro estado de bienestar?". España se ha mostrado convencida de que "el cupo catalán es un misil a nuestro estado de bienestar, a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestra dependencia y a nuestras inversiones", ya que "al final vamos a tener menos recursos el resto de comunidades autónomas". "Ya hay algunas voces que están diciendo que se incrementen los impuestos para compensar esta financiación extra para Cataluña", lo que quiere decir, ha sostenido, "que el resto de españoles volvamos a pagar más impuestos para financiar el independentismo". "Ya está bien", ha advertido. España ha lamentado que, "al final, estamos viendo cómo este gobierno de Pedro Sánchez y la señora ministra de Hacienda le han dado vida al independentismo, le están dando el aire que necesitaba, lo están reviviendo, pero claro, con el dinero de todos los españoles".

