El PP cree que España vive un "caos ferroviario sanchista diario" y avisa a Puente que "no todo se puede camuflar"

El portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, ha calificado de "caos ferroviario sanchista" a las continuas incidencias del transporte en España y ha advertido al ministro de Transportes llamado a compadecer en el Senado el viernes, Óscar Puente de que "no todo se puede camuflar". En una rueda de prensa en el Senado, Silván ha reprochado que España cuenta con problemas en el transporte "en cada rincón" que afectan a personas de todo tipo. Algo que ha calificado como un "caos ferroviario sanchista permanente, diario y evidente". "Fallan los trenes de mercancías, los trenes de viajeros, las líneas de alta velocidad, pero también las de media distancia, las de cercanías, las de la vía convencional y también las de vía estrecha. Fallan las infraestructuras y los servicios de atención al público, la información, la política de personal", ha denunciado el portavoz. Ante esta situación, Silván ha señalado directamente a Óscar Puente como culpable y considera que como ministro "es un fraude permanente". "No es Chamartín, no es Atocha, no es El Talgo, es todo", ha sentenciado. Y en este sentido, ha advertido al ministro de transportes de que "no todo se puede camuflar echando la culpa a las obras de Chamartín" y que tendrá que dar las explicaciones correspondientes el próximo viernes.

