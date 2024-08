Clavijo insiste en que lo ideal para la reforma de la ley de extranjería sería un decreto ley

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que lo ideal es que la reforma de la ley de extranjería sería hacerlo mediante un decreto ley aunque matizó que lo importante es que salga adelante. Así lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, donde agregó que en la reunión con el presidente, Pedro Sánchez, que tendrá este viernes en La Palma se hablará del repunte migratorio, pero también de la agenda canaria o los PGE 2025, entre otros. En cuestión migratoria, el canario pedirá la colaboración de la Administración del Estado. "Seguimos manteniendo que, efectivamente, son menores y las comunidades tenemos una responsabilidad, pero son inmigrantes y el Estado tiene otra responsabilidad", afirmó. Además, insistió en la importancia de la modificación de la ley de extranjería; en el gasto sanitario que se dedica a los migrantes, cifrado recientemente en unos 30 millones de euros; o en las políticas de cooperación y desarrollo en África. LO IDEAL SERÍA UN DECRETO LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY En cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería, Clavijo, que comentó que lo ideal sería un decreto ley, pidió al Gobierno de España "todos los esfuerzos para que esa modificación legislativa salga". Aquí, incidió en que "lo importante es que se haga una modificación porque ya no están llegando solo a Canarias, ya estamos hablando de Ceuta, ya estamos hablando de Alicante, pero es que era evidente que eso iba a ocurrir y ya lo llevamos tiempo diciéndolo, luego tenemos que dar una respuesta como país a toda esa gente y especialmente a los menores". Cuestionado sobre la proposición no de ley que registró este martes PP en el Congreso de los Diputados una por la que insta al Gobierno a incrementar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) encargados de la protección de las fronteras frente al desafío migratorio, el presidente canario reiteró la solución al problema migratorio está en el consenso. Por ello, señaló que no ha podido leer la propuesta en todos sus términos. "Yo creo que si todos queremos dar una respuesta, tenemos que buscar el consenso para que sea unánime. Si al final lo que queremos es ir cada uno por nuestro lado, pues no tendremos una respuesta homogénea", expuso. "No la he podido leer --continuó--. Hoy tengo previsto una reunión para poder analizarla en profundidad y puede ser una oportunidad para conseguir aceptar y ponernos todos de acuerdo en un principio o puede ser un elemento más de tratar esto como un problema político. Esto no es un problema político ni un problema territorial, esto es un problema humanitario. Y como problema humanitario tenemos que responder como sociedad".

Compartir nota: Guardar Nuevo