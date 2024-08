Puigdemont critica que ha habido un "golpe de estado híbrido" en España a través del poder judicial

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado que ha habido un "golpe de estado híbrido" en España, a través del poder judicial, después de la no aplicación en su caso de la ley de amnistía. Así se ha pronunciado este lunes en una grabación de vídeo en la presentación del libro 'Golpismo. De la violencia militar al lawfare judicial' de Damià Clotet, en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia). "La manera de que se acabe haciendo lo que determinados poderes quieren, al margen de lo que diga un Parlament escogido democráticamente, es utilizar la apariencia democrática, utilizar un poder propio del Estado de derecho, como es el poder judicial, para conseguir los objetivos políticos que las urnas no te han permitido obtener", ha afirma Puigdemont. El expresidente considera que ha habido un "golpe de estado híbrido, que cuesta mucho más de percibir que los golpes de estado típicos". Se trata de las primeras declaraciones del expresidente catalán tras su intervención en Barcelona el pasado 8 de agosto, el día en que se celebró la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la que Puigdemont finalmente no asistió y se marchó a Bruselas.

