Podemos reprocha al PSOE que su "principal socio" sea el PP cuando hay una mayoría plurinacional: "Y dicen ser zurdos"

La eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero, ha criticado al PSOE por elegir al PP como "principal socio" en esta legislatura", en la que existe una "mayoría plurinacional" en el Congreso, por lo que ha recriminado a los socialistas que haga "campaña diciendo que son la izquierda y que son zurdos". A juicio de Montero, es sorprendente que el PSOE "decida elegir al PP como principal socio de legislatura pactando con ellos el CGPJ, que significa otorgar impunidad al golpismo judicial que está haciéndole la guerra sucia a la democracia, y que quieran seguir pactando con ellos las instituciones más importantes teniendo una mayoría democrática y plurinacional que es la que puede garantizar el avance en derechos". La dirigente 'morada' ha subrayado que ha pedido muchas veces al PSOE que rompa sus acuerdos con el PP y que rompa con --según la ha definido-- "esa gran coalición bipartidista y de guerra". "No se explica que un partido que hace campaña diciendo que son la izquierda y que son zurdos, después sus únicos pactos de legislatura los hace con el PP", ha censurado. Y sobre que el PSOE quiera investigar contratos de la Xunta de Galicia cuando la dirigía Alberto Núñez Feijóo, Montero ha indicado que ya se sabía que el hoy líder del PP "es amigo de narcotraficantes" y que ahora también se conoce que "le coge el gusto a la corrupción", una práctica que ha atribuido al bipartidismo. FOSA DE MONTECARMELO Montero ha realizado esas declaraciones durante su visita este lunes a los trabajos de búsqueda de una fosa común en la zona madrileña de Montecarmelo. Al respecto, la eurodiputada ha avanzado que van a pedir al Gobierno que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que si no se encuentran cuerpos en esa zona, se expropien de forma temporal esos terrenos para poder garantizar la búsqueda en toda la parcela. "Lo primero es encontrar esos cuerpos y garantizar que no se destruyen por construir aquí un cantón de limpieza", recordando que la ley en cuestión considera falta muy grave destruir fosas comunes o lugares donde pueden estar enterradas víctimas del franquismo. Para Montero, el objetivo prioritario es encontrar esa fosa común. Por lo tanto, "no se pueden empezar trabajos de ningún otro tipo hasta que no se garantizan que en la totalidad de esa parcela no está", ha remachado.

