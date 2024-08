Foment tenía preparado un comunicado en el que pedía la libertad de Carles Puigdemont

Barcelona, 19 ago (EFE).- La patronal Foment del Treball tenía preparado un comunicado pidiendo la libertad del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, en caso de que fuese detenido a su vuelta a Cataluña, según informa este lunes La Vanguardia.

En el comunicado, que no se hizo público al huir Puigdemont y no ser detenido, Foment apunta que, desde el respeto al Tribunal Constitucional, este "se equivoca" al no aplicar plenamente la ley de amnistía y, especialmente, al no aplicarla al expresidente catalán.

Además, la patronal, que no ha querido hacer comentarios al respecto, decía que todas las vicisitudes que rodean al caso Puigdemont no debían alterar ni interrumpir el funcionamiento de las instituciones catalanas ni de la investidura de Salvador Illa.

El diario también asegura que tanto Illa como Puigdemont habían recibido el texto preparado por la patronal el día antes de la investidura. EFE

