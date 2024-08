El PP considera que las reivindicaciones sobre los resultados electorales son "un ejemplo para el mundo"

La vicesecretaria nacional de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, Ana Alós, ha reclamado el reconocimiento de España a los resultados electorales del 28 de julio, que determinaron a Edmundo González como presidente de Venezuela, y la publicación de las actas electorales, valorando además "la lucha" que está llevando a cabo la ciudadanía de este país para conocer "la verdad" y que es "un ejemplo para el mundo". En el marco de un encuentro con la comunidad venezolana de Jerez de la Frontera (Cádiz) celebrado este lunes, Ana Alós ha trasladado su "absoluto apoyo, acompañamiento, empuje y fuerza" para que "no cedan en esa lucha que están llevando a cabo". "Es un ejemplo de que las democracias hay que defenderlas cada día, tenemos que defenderlas todos, desde el primer ciudadano hasta el último, con nuestro voto, con nuestra defensa diaria, y de que son valores, los de la libertad, la verdad y la democracia, que no se pueden dar por hechos", ha argumentado la dirigente popular. Ante esto, ha exigido a Nicolás Maduro que muestre "con transparencia" los resultados electorales de las presidenciales de Venezuela "mostrando esas actas que no ha presentado", unos documentos, que como ha afirmado "reforzó" la posición del PP cuando las publicaron desde la oposición venezolana y que "demostró claramente que el vencedor de las elecciones había sido Edmundo González". Por eso, según ha añadido, "hay que reconocer claramente el resultado del 28 de julio, reconocer la verdad, que el presidente elegido en Venezuela fue Edmundo González". En ese sentido, ha asegurado que desde el PP y "ante la falta de respuesta del Gobierno de España", se va a llevar al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para "debatir, aprobar y reconocer que el resultado en Venezuela dio la victoria a Edmundo González" y "reconocer que el presidente elegido en Venezuela es Edmundo González sin esperar más a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez". "Queremos que España, a pesar de Pedro Sánchez y más allá de Pedro Sánchez, defienda la democracia en Venezuela, la libertad y la verdad tal y como están haciendo los venezolanos a lo largo y ancho de todo el mundo", ha manifestado Ana Alós a la comunidad existente en Jerez. Además de todo esto, se ha preguntado sobre "el papel" del expresidente socialista del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, como "cómplice de Maduro" en Venezuela, acusándolo de estar "en silencio" ante lo que está sucediendo en este país latinoamericano. "¿Qué le debe a Maduro Rodríguez Zapatero que condiciona hasta la respuesta de España, del Gobierno de España, ante la situación de Venezuela?", ha sostenido. Ante este "silencio", la responsable popular ha incidido en que su grupo en Europa pedirá la comparecencia de Zapatero ante la Comisión de Exteriores "para que explique el papel que está jugando junto a Maduro en Venezuela y en contra de todos los venezolanos".

