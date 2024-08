Jorge Martín Frías (VOX): "Los grandes temas del futuro son globales y las batallas hay que darlas en la UE y España"

El eurodiputado de Vox Jorge Martín Frías afronta con "ilusión" y "expectación" la nueva legislatura europea en la que estrenará por primera vez escaño en la Eurocámara, un paso que ha dado ya que, a su juicio, los "grandes temas" de las próximas décadas tendrá carácter "global" y las "grandes batallas" hay que darlas en la Unión Europea (UE) y en España. "Los grandes temas de las próximas décadas son temas que, a día de hoy, tienen carácter global y las grandes batallas hay que darlas tanto a nivel UE y en España", ha afirmado Frías en una entrevista con Europa Press enmarcada en un proyecto de colaboración con el Parlamento Europeo con el objetivo de divulgar la labor de la institución. Martín Frías (Madrid, 1980), que como parte de Vox forma parte del grupo parlamentario Patriotas por Europa, ha destacado que la política de la Unión Europea es "un fiel reflejo" de lo que está pasando en España, "no solo a nivel legislativo sino también de pactos". La inmigración, la recuperación de la soberanía de las naciones y la defensa del mercado interior son algunos de los temas que Vox tiene sobre la mesa. De la pasada legislatura, Martín Frías ha apostado por retomar el tema de la recuperación de la soberanía de las naciones, que es su "leitmotiv". FRENAR LA DERIVA MEGAESTADO DE LA UE Pero, sobre todo, ha abogado por "frenar la deriva de la UE de conformarse como un megaestado cada vez más alejado de los intereses de las naciones que lo conforman en detrimento de los europeos, especialmente de clases medias y populares" que, a su juicio, son "los que sufren más las consecuencias de las decisiones que se toman aquí". De cara a los próximos cinco años, ha citado como prioridades "garantizar que se cumpla el mercado interior" y "proteger a las distintas naciones de interferencias externas o desigualdades que se puedan provocar". La agricultura o la recuperación del sentido común son otras de las prioridades de la formación que lidera Santiago Abascal. A este respecto, Martín Frías ha criticado el plan industrial limpio anunciado por la presidenta de la Comisión, la conservadora Ursula von der Leyen, en su discurso de investidura al considerar que "va a condenar a las naciones europeas". "Hemos visto las consecuencias del fanatismo climático en el resto de campos y van a ir a por la industria", ha denunciado. La inmigración es una de las materias que ha resaltado Martín Frías, quien ha destacado que es un tema "global" que "afecta a Europa y Estados Unidos". A su juicio, afrontarlo "requiere volver a revitalizar el sentido de los elementos básicos del Estado nación: fronteras y seguridad para garantizar la libertad y poner orden". Martín Frías ha sostenido que "las políticas de puertas abiertas de Von der Leyen y sus socios de PP y PSOE hay que enfrentarlas", porque se ven consecuencias negativas para los europeos, los españoles y los gente que viene porque son utilizados por mafias que son o chantajeados o mueren en el mar a la par de pierden grandes recursos" en sus países de origen. EL PAPEL DE ESPAÑA "España, por su propia geografía y situación geopolítica, debería ocupar un lugar muy especial en la UE por la propia vocación atlantista innata a España por la posición geográfica con Iberoamérica, Estados Unidos y la UE", ha sostenido. En el plano nacional, ha considerado que "España debería poner sobre la mesa la defensa de su agricultura y de su industria, pero ha opinado que será "muy complicado" porque "las políticas del PP y socialistas son contrarias a la industria y al campo" Además, el europarlamentario ha sostenido que "la labor del Parlamento europeo es muy importante", porque afecta en el día a día de todo español". Según ha precisado, "el 80% de la legislación española es fruto de lo que viene marcado por la UE" y por lo tanto, "lo que ve el español día a día es reflejo directo" de lo que sucede en Bruselas. NUEVO EUROPARLAMENTO Martín Frías ha indicado que los resultados electorales de las elecciones europeas de junio, en los que se produjo un auge de las fuerzas de extrema derecha, suponen "un cambio político de hecho", ya que "han crecido las fuerzas patrióticas y conservadoras y el resto de fuerzas han disminuido". "Hay una lectura de que hay un cambio de tendencia de la política que es lo que han marcado los votantes europeos, que han dado una clara señal de decir no a la agenda 2030, no al fanatismo climático, no al megaestado, a la hiperregulación y a muchos otros disparates y por tanto, sí a la soberanía de las naciones, sí a la cooperación entre Estados Miembros y sí a políticas que no respondan a ningún tipo de obsesión ideológica", ha apuntado. En esta línea, ha criticado las alianzas postelectorales señalando que tras las elecciones el clima político es "malo", porque el resultado de las urnas "no se está viendo reflejado en el PE". En referencia al cordón sanitario que se ha aplicado a los dos grupos nuevos de extrema derecha, Martín Frías ha denunciado que aunque Patriotas por Europa es el tercer grupo en la Cámara se está aplicando un "cerco antidemocrático a más de 18 millones de europeos que han votado a esas fuerzas políticas" hasta el punto de que es como si echaran de la UE a Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Estonia y Luxemburgo. Además, se ha referido al reparto de cargos de las comisiones y ha criticado que "el PP está llegando a acuerdos con The Left (La Izquierda), en el que se incluye Bildu, para que Vox no tenga representación". Sin embargo, ha advertido de que "por mucho cerco antidemocrático", su grupo va a trabajar para dar consecución al mandato recibido porque Vox cumple lo que dice en las elecciones.

