Consell acusa al Gobierno de "no respetar el autogobierno" de la Comunitat por cuestionar leyes de concordia y educación

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha acusado al Gobierno de España de "despreciar continuamente a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" al "no respetar su capacidad de autogobierno" y querer "imponerles su visión para contentar a Bildu y a los radicales que le sostienen", algo que ha considerado "vergonzoso". De esta modo se ha pronunciado, en un comunicado, en respuesta al anuncio del Gobierno de España de que próximamente abrirá un "diálogo" con el Consell para abordar los "conflictos" y las "colisiones" en las leyes de 'concordia' y de 'libertad educativa' y del decreto de simplificación administrativa antes de recurrirlas al Tribunal Constitucional (TC). Tras estas declaraciones que ha realizado este sábado en València la ministra Diana Morant, la portavoz del Consell ha manifestado que "vergüenza es la que le falta al Gobierno de Sánchez, que no respeta la capacidad de autogobierno de los valencianos, como también es vergonzoso querer imponer su visión para contentar a Bildu y a los radicales que le sostienen en el Gobierno o la policía lingüística en los centros educativos de la Comunitat". Merino se ha preguntado "qué problema tiene el Gobierno con recordar a las víctimas del terrorismo que la ley de memoria histórica del anterior Consell no reconocía". Frente a ello, ha defendido que la nueva norma "abandona la memoria histórica selectiva de la izquierda y amplía los derechos a la totalidad de las víctimas". "Que no les quepa duda: desde el Gobierno del cambio de Carlos Mazón vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía y nuestra libertad por encima de todo. Recuperaremos todo lo perdido en los últimos años, poniendo siempre en el centro de nuestras políticas los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha garantizado.

