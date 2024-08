Abascal, tras el asesinato de un menor en Mocejón (Toledo): "No hay en el código penal un castigo suficiente"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que no hay "castigo suficiente" para el autor del apuñalamiento del menor de 11 años que se ha producido este domingo en la localidad toledana de Mocejón. "Están convirtiendo España en un país irreconocible y peligroso para todas las generaciones sin distinción, ya sean los más jóvenes o nuestros mayores", ha declarado en un mensaje a través de la red social 'X'. "No hay en el código penal un castigo suficiente para un criminal tan abyecto", ha afirmado, antes de agregar que "no hay nada" que pueda reparar la "terrible pérdida" para familiares y seres queridos. El mensaje del líder de Vox ha concluido añadiendo: "Rezo por ellos". El menor ha fallecido este domingo tras ser agredido con un objeto punzante en el campo de fútbol de la localidad toledana de Mocejón, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que indican que la agresión ha tenido lugar a las 10.00 horas. La Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo han desplegado un operativo con una decena de patrullas para detener al autor. El titular del Juzgado Número 3 de Toledo, en funciones de guardia, ha decretado secreto de sumario sobre el caso, mientras que el Ayuntamiento de Mocejón ha afirmado que decretará tres días de luto oficial y ha organizado esta misma tarde un minuto de silencio para condenar el suceso.

