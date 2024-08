Venezolanos en Bilbao denuncian el "fraude electoral" y piden a la comunidad internacional "no hacer la vista gorda"

Decenas de personas se han concentrado este sábado en Bilbao, convocadas por la Plataforma de Venezolanos en la capital vizcaína, para denunciar el "fraude electoral" en Venezuela y pedir a la comunidad internacional que "no haga la vista gorda" ante la necesidad de "resolver una transición pacífica respetando la democracia, respetando la voluntad del pueblo venezolano". La protesta se ha desarrollado esta tarde en la plaza Moyua en el marco de las movilizaciones a las que ha llamado la oposición venezolana en distintas ciudades del mundo. La movilización de Bilbao ha estado encabezada por un grupo de personas con carteles con las letras que forman la palabra Venezuela y sendas pancartas con los lemas 'No más dictaduras en Latinoamérica', 'Libertad, Maduro fuera' o 'Fraude electoral en Venezuela'. Los asistentes también han portado carteles en los que podía leerse mensajes como 'Ganamos', 'Venezuela argi dauka (Venezuela lo tiene claro)', '21 días y no hay resultados, Venezuela libre' o 'El regimen le teme a la diáspora', así como camisetas con la leyenda 'Mi voto cuenta'. En la protesta, a la que se ha sumado el exdirigente del PNV Iñaki Anasagasti, que nació en Venezuela, se han exhibido, asimismo, carteles con imágenes de actas de escrutinio de las elecciones del pasado julio. El coordinador de la Plataforma de Venezolanos en Bilbao, Pedro Gil, ha valorado que este sábado los venezolanos están "unidos en más de 330 ciudades" del mundo, entre ellas la capital vizcaína y también San Sebastián y Vitoria, para "defender la voluntad del pueblo que se expresó este 28 de julio", cuando "más de 7 millones de personas han votado por un presidente electo, que es Edmundo González". "Estamos elevando la voz para que se respete la democracia, para que podamos conocer la verdad de lo que pasó en esas elecciones", ha señalado Gil, que ha subrayado que que "el panel de expertos de la ONU, del Centro Carter y de otras instituciones muy importantes dicen que en Venezuela se ha cometido un fraude y que no se quieren mostrar estas actas" electorales. En palabras del portavoz de la plataforma, "el mundo entero pide que se muestren las actas. Nosotros conocemos la verdad, así que queremos que se respete la voluntad de los venezolanos". En este sentido, ha subrayado la importancia de una "gran movilización mundial dentro y fuera de Venezuela", un país en el que "la represión" no permite que "se hagan este tipo de protestas pacíficas" ya que, ha advertido, "tan solo en los primeros tres días postelecciones, ha habido más de 2.000 detenidos y cerca de 21 muertos". SIN MIEDO "Maduro lo dijo que si él perdía las elecciones veríamos un baño de sangre y es lamentable que lo estemos viviendo", ha afirmado el portavoz de los convocantes, que ha señalado que, con las protestas convocadas, se pretende "enviar un mensaje alto y claro a Nicolás Maduro" para advertirle de que "no tenemos miedo y que la voluntad del pueblo se debe respetar". También, ha añadido, se persigue emplazar a la comunidad internacional para que "no se haga de la vista gorda, no se ponga de medio lado ante este problema que compete a toda la comunidad internacional, el resolver una transición pacífica respetando la democracia, respetando la voluntad del pueblo venezolano, que ya eligió este 28 de julio".

