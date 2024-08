Morant pide "transparencia" al Gobierno de Venezuela y asegura que España está "del lado de la garantía democrática"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado "transparencia" al Gobierno de Venezuela, al que ha pedido que haga públicas "todas las actas" de las pasadas elecciones presidenciales, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de España se ha posicionado "claramente del lado de la garantía democrática", como "en cualquier elección". Así, en declaraciones a los medios este sábado en Valencia, ha subrayado que desde "el primer momento" el Ejecutivo español ha exigido conocer "todas las actas y el resultado electoral con rigor", con el propósito de que la ciudadanía venezolana, "que salió en masa a elegir el próximo gobierno", quede "tranquila". Morant ha valorado que España también está "con el resto de países pidiendo a las autoridades venezolanas que no actúen con violencia contra los manifestantes, que tengan una respuesta pacífica y serena y, sobre todo, que garanticen los resultados democráticos de las elecciones". Además, ha insistido en la necesidad de publicar "con transparencia" las actas de todas las mesas electorales, para que la ciudadanía "pueda quedar tranquila con el resultado electoral que esas actas muestren". Preguntada por la postura del PP al respecto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha lamentado que esta formación haga "de todo", como "un viaje cuya comitiva no tenía autorización para entrar en Venezuela". "Estuvieron haciendo un 'show' que, básicamente, no sé qué querían trasladar" con ello, ha criticado. De hecho, ha acusado al PP de enviar, con estas acciones, un "mensaje de desasosiego" que "nada tenía que ver con la realidad". "Habían viajado sin autorización y ahora vemos cómo quieren seguir utilizando de manera partidista este tema", ha insistido. Frente a ello, ha defendido que ni el Gobierno de España ni el PSOE pueden utilizar "de manera partidista" el "sufrimiento" del pueblo venezolano ante la "incertidumbre" de los resultados electorales y ha garantizado que van a tratar el asunto "con seriedad". "Lo que pedimos es calma pero, desde luego, garantías al gobierno venezolano para todos los venezolanos y venezolanas", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo