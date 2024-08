El portavoz de las juventudes de ERC afirma que podrán votar 'no' en "cuestiones estratégicas"

El portavoz de Jovent Republicà, Pol Baldomà, ha afirmado que las juventudes de ERC se reservan la potestad de votar que 'no' en "cuestiones estratégicas" en el Parlament, y ha avisado que cualquier votación que aspire a repetir la mayoría de 68 diputados de PSC, ERC y los Comuns pasará por la diputada de las juventudes de los republicanos, Mar Besses. Así se ha expresado Baldomà en una entrevista publicada este sábado por el digital 'Diari de Barcelona', recogida por Europa Press, donde ha fijado el rumbo que tomará la única diputada de las juventudes de ERC de cara a la legislatura marcada por la nueva Generalitat liderada por el PSC. "Cuando estábamos en el Govern, entendíamos que nos teníamos que comer sapos, como los presupuestos. Ahora que estamos en la oposición, ERC será más libre y podremos incidir más dentro del grupo. Nos reservamos la potestad a votar que 'no", ha expresado tras ser preguntado sobre si Besses tendrá libertad de voto. EVITAR LA DIVERGENCIA Baldomà ha matizado que el objetivo de las juventudes es evitar la divergencia del voto respecto al resto de los diputados de ERC, pero ha remarcado, textualmente, que asumirán las consecuencias si en algún momento no coinciden con el resto del grupo. Respecto al próximo congreso de ERC previsto para el mes de noviembre, Baldomà ha asegurado que esperan definir la estrategia política del partido, cómo se hacen las cosas y cómo se explican, y erigirse como "proyecto de la izquierda nacional e independentista de referencia". También ha opinado que, a medida que se vaya revisando la estrategia del independentismo, es bueno que se renueven los liderazgos, pero ha apuntado que un cambio de liderazgos conlleva tiempo y que "es un proceso que tiene etapas de transición".

