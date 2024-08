Navarra responde a la petición de "auxilio" de Ceuta y pide "solidaridad interterritorial" ante la "presión migratoria"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha remitido al Gobierno de Ceuta una carta en respuesta a la "llamada de auxilio" emitida por su presidente, Juan Jesús Vivas, a los presidentes autonómicos y al Gobierno central ante el "desbordamiento" de Ceuta a la hora de "asistir y acoger a los menores migrantes no acompañados" que llegan a la ciudad "y, por tanto, a España y a Europa". En la misiva, según han indicado fuentes del Ejecutivo foral, el Gobierno de Navarra se ha "solidarizado" con la situación de Ceuta. "Gracias por trasladarme de forma tan gráfica la cruda realidad que atravesáis en la Ciudad Autónoma de Ceuta a causa de la presión migratoria y las dificultades para atender de forma adecuada a los y las menores migrantes no acompañados", recoge el texto enviado por la presidenta Chivite. Navarra, según continúa el texto, "cree firmemente en la solidaridad y la corresponsabilidad". "Por eso, Navarra ha atendido siempre -y lo seguirá haciendo- a todos los y las menores migrantes no acompañados que han llegado hasta nuestra comunidad o que han sido derivados por las autoridades desde las regiones del sur de nuestro país. De hecho, nuestros recursos de atención están también muy tensionados y superados por la alta demanda de los últimos meses", señala María Chivite. En este sentido, ha añadido que "desde Navarra nos sumamos de forma solidaria a tu llamada de atención y reclamamos -en línea con la propuesta ya planteada por el Gobierno de España- que esta sea una cuestión de Estado a la que demos respuesta como país y en la que también debemos implicar a la Unión Europea". "La Comunidad Foral de Navarra ha defendido siempre la vía de la solidaridad interterritorial. Así lo manifestamos en la Conferencia Sectorial por la Infancia y la Adolescencia celebrada el pasado mes de julio en Canarias y, por el mismo motivo, hemos apoyado la necesidad de una reforma de calado de la Ley de Extranjería. Espero que se superen los intereses partidistas que frenan una respuesta a la altura de las circunstancias y que España demuestre, una vez más, la solidaridad de nuestro pueblo", concluye la presidenta Chivite. LA CARTA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DE CEUTA En la carta remitida a los presidentes autonómicos y al Gobierno central, Vivas señalaba que "bajo la conmoción de un auténtico drama humano, la ciudad de Ceuta se encuentra absolutamente desbordada en sus capacidades para asistir y acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestra ciudad y, por tanto, a España y a Europa". "Los datos son elocuentes: en estos momentos, el número de menores supera en un 360 por ciento a la capacidad de acogida que, por tamaño y otras variables, a Ceuta le corresponde. En lo que va de año, el número de llegadas multiplica por seis al de 2023.Ceuta acoge a cinco menores no acompañados por cada mil habitantes, cuando la media nacional no llega al 0,001", advertía Vivas. Una situación que, "lamentablemente, es consecuencia de la falta de una respuesta de Estado adecuada, solidaria, responsable y eficaz, entre cuyas medidas debe contemplarse la articulación de los mecanismos legales, presupuestarios y en recursos de acogida y de atención para una derivación ágil y vinculante de menores a la península". "Estando convencidos de que la debida atención a los menores no acompañados constituye un deber inexcusable; y que el asunto nos incumbe a todos, no sólo a las fronteras terrestres o marítimas, las cuales no pueden quedar abandonadas a su suerte hasta convertirlas en cárceles para inmigrantes, adultos y menores", añadía. Según Vivas, el Gobierno de la Ciudad, "con base en los principios y valores que son pilares de nuestro ordenamiento constitucional y modelo de convivencia", se siente "obligado a realizar esta petición de auxilio al Estado, al Gobierno de la Nación y a los Gobiernos Autonómicos, para que, de manera inmediata, sin más dilaciones, se promueva, acuerde y acometa, de manera consensuada y corresponsable, la antes mencionada respuesta, dando así cobertura, con un enfoque estructural, a la situación de emergencia humanitaria que sufrimos". "Una petición de socorro que hacemos desde Ceuta, un lugar cuya estabilidad, en todos los aspectos, y seguridad están afectadas por unos condicionantes, riesgos y amenazas sin parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla, tal y como reconoce la vigente Estrategia de Seguridad Nacional", concluía Vivas.

Compartir nota: Guardar Nuevo