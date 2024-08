El PSOE avanza que investigará contratos de la Xunta con la familia de Feijóo y comisiones de la pareja de Ayuso

El PSOE ha anunciado que a partir de septiembre llevará a cabo medidas parlamentarias y judiciales para investigar, "hasta las últimas consecuencias", contratos otorgados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, además de "todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid". En una nota de prensa que ha difundido este viernes, Ferraz avanza que si desde el PP "no dan explicaciones antes del próximo mes", emprenderá una serie de iniciativas "para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos". Los socialistas apuntan a que la hermana de Feijóo "ha sido beneficiaria, como directiva para Galicia de la empresa Eulen, de contratos por valor de millones de euros" y añade que casi cuatro millones fueron concedidos por una prima del presidente del PP "desde sus responsabilidades en el sistema de salud pública gallego". "No es solo un caso claro de nepotismo", a juicio del PSOE, que asegura que el actual presidente y sucesor de Feijóo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha continuado "ampliando los contratos a la empresa de la hermana de Feijóo hasta llegar a los 17 millones de euros en dos años", en base a informaciones periodísticas. Denuncia que el PP utiliza su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para negarse a comparecer o a que se investigue "sobre estos millones de euros que circulan desde la administración gallega a la empresa dirigida por la hermana de Feijóo". "Esta situación es insostenible", considera. QUE AYUSO ACLARE SI VIVE EN UNA CASA PAGADA CON COMISIONES Respecto a Ayuso, el PSOE sostiene que la presidenta madrileña también se niega a dar explicaciones sobre "comisiones cobradas por su pareja de la empresa Quirón Salud, una de las mayores beneficiadas por la privatización salvaje de la sanidad pública madrileña". "Ayuso debe aclarar si vive en una casa que se ha pagado con comisiones de uno de los mayores receptores de dinero público de la Comunidad de Madrid; también debe aclarar si cuando presidía los consejos de gobierno de la CAM que aprobaban los pagos a Quirón Salud, ya era conocedora de que su pareja era comisionista para esta misma empresa y siendo ella, por tanto, beneficiaria a título lucrativo", reclama la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el PSOE, este caso tiene muchas más derivadas y son "suficientes" para una comisión de investigación o una instrucción judicial, indicando que la casa en la que reside la presidenta de una comunidad autónoma "no puede estar bajo la sospecha de supuestos testaferros, préstamos en metálico de los que no se conoce el prestamista ni el origen del dinero, o fruto de la relación vía comisiones de su pareja con Quirón Salud". Los socialistas expresan que "ni Feijóo ni Ayuso tienen ninguna bula para ser más que cualquier español": "Su empeño en no dar explicaciones solo extiende más la sospecha sobre estos casos". "El PSOE no va a permitir que las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas, políticos que se creen por encima de la ley y los ciudadanos, para hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuentas. La impunidad termina aquí y ahora", concluyen.

