Ayuso anima a acudir el sábado a la manifestación de apoyo a Venezuela: "No se puede blanquear una narcodictadura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a todo el mundo acudir a la manifestación en apoyo a Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro que se celebrará este sábado, mientras ha lamentado que la izquierda "siga secuestrada por los intereses de Zapatero y otros líderes". "No podemos pactar ni se puede blanquear una narcodictadura", ha dicho la presidenta del Ejecutivo regional tras el acto de entrega de los reconocimientos 'Palomas de Bronce', que conceden los Bomberos de Madrid en el Día de la Virgen de la Paloma La manifestación del sábado, que será internacional, se celebrará en Madrid en la Puerta del Sol. "Es algo que nos compete a todos lo que está sucediendo en Venezuela. España ha de situarse al frente de la libertad, de la democracia, en esta nación hermana. Si no lo hace España y no se pone España la cabeza, ¿Quién lo va a hacer?", se ha preguntado Ayuso. Y es que, según ha explicado, nuestro país tiene una deuda histórica, social, política con todos los países de Hispanoamérica, "que somos lo mismo". La titular del Ejecutivo regional ha lamentado que la izquierda "siga secuestrada por los intereses cada vez más conocidos de José Luis Rodríguez Zapatero y de otros líderes de la izquierda; pero esto no nos puede dejar fuera, en la cuneta". "No podemos pactar ni se puede blanquear una narcodictadura que está causando un exilio y un empobrecimiento masivo, con miles de detenidos, muertos en las calles de Venezuela y, mientras tanto, nosotros renegar de nuestro papel histórico y político con esta nación hermana. Por eso, animo a todo el mundo acudir a esa manifestación este sábado", ha concluido.

