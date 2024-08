Almeida asegura que su modelo sobre pisos turísticos no es de Sevilla y Maestre le pide que cierre los ilegales

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha asegurado este jueves que su modelo sobre pisos turísticos no es de Sevilla, que quiere cortar el agua a los ilegales; mientras la portavoz de la oposición madrileña, Rita Maestre, le ha vuelto a pedir que "actúe de una vez y cierre las viviendas turísticas ilegales". Preguntado por este asunto tras la entrega de los Premios Palomas de Bronce, el primer edil matritense ha indicado que todos los alcaldes tienen esta preocupación común y estamos adoptando medidas "por un fenómeno que es muy preocupante en las grandes ciudades". "Entiendo la situación de Sevilla pero no es el modelo a seguir en Madrid", ha indicado. El modelo de Madrid, ha continuado Almeida, pasa por una moratoria de licencias de pisos turístico, incremento exponencial de las sanciones, "con una finalidad claramente disuasoria", la publicación de las viviendas legales el incremento exponencial de las inspecciones e inspecciones y la preparación de una nueva normativa. MAESTRE: "LLEVA CINCO AÑOS SIN APLICAR LA LEY" Por su parte, también pregunta por los periodistas al respecto a la entrada de este acto institucional, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha vuelto a pedir a Almeida que cierre los pisos turísticos ilegales de la ciudad y le ha reprochado que "lleve cinco años sin aplicar la ley". Maestre ha apuntado que en Madrid este tipo de viviendas superan las 20.000. "Esto ha sucedido no sólo con la complicidad pasiva, sino activa, de un Gobierno municipal que básicamente le ha venido a decir a los piratas que pueden hacer lo que quieran con la ciudad porque esta ciudad está en venta para buitres, para fondos de inversión y para grandes bancos que lo que quieren es hacer negocio con las vidas de las gentes aquí en Madrid", ha manifestado. La edil errejonista ha recordado que lleva años pidiendo a la Almeida "que haga algo" al respecto. "Todos los gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista, de todo tipo de candidaturas municipales han actuado contra este problema en España y en el resto de Europa. Madrid es la única ciudad en la que lo que se permite y se fomenta es la ley de la jungla. El que tiene dinero puede hacer lo que le dé la gana con ese dinero y a los demás no les queda ningún recurso de protección porque, como digo, el Ayuntamiento y la Comunidad no sólo son cómplices pasivos sino activos de esta ley de la jungla", ha esgrimido. Por tanto, Rita Maestre considera que frente a otras opciones, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es cerrar los pisos turísticos ilegales en Madrid. "Es muy fácil, hay que cerrarlos. Almeida tiene que ir a aplicar la normativa vigente que está vigente desde el año 2019. Tiene cinco años de normativa vigente, cinco años sin aplicar la ley, la ley del Ayuntamiento. A través de una inspección municipal, hay cerrar los pisos turísticos, que son hoy el principal problema de la ciudad de Madrid, porque son la principal fuente de subidas de los precios del alquiler", ha añadido. AYUSO: "HEMOS AUMENTADO EL NÚMERO DE INSPECCIONES" Sobre este asunto también le han preguntado en la misma rueda de prensa a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que asegura que dentro de sus competencias se ha aumentado el número de inspecciones y de excepciones. "Puesto que evidentemente no estamos de acuerdo con que proliferen los pisos ilegales, si es verdad que tiene que haber una competencia de los mismos. Y sobre todo también lanzando un mensaje a favor de nuestro sector hotelero, que es de primera. En otras muchas ciudades del mundo proliferan estos pisos por esa falta de hoteles. En nuestro caso son de primera, pero entiendo que también convivan con los turísticos. Ahora bien, dentro de unas garantías, de una convivencia y, por supuesto, siempre ateniéndose a la ley", ha esgrimido. La responsabilidad de Madrid se está cumpliendo y ahora son los ayuntamientos también los que se han de pronunciar "y ver si toman medidas parecidas", ha concluido Díaz Ayuso.

Compartir nota: Guardar Nuevo