Rueda ve "muy oportuno" que Feijóo convoque a sus barones autonómicos y "compatible" con una Conferencia de Presidentes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera "muy oportuno" que su jefe de filas y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya decidido convocar a los barones autonómicos para septiembre frente a la financiación singular para Cataluña, y ha incidido en que esta cita es "absolutamente compatible" con una convocatoria "formal" de la Conferencia de Presidentes. "El presidente Feijóo, como presidente del PP, ha dicho, así lo he entendido yo, que nos va a convocar a los presidentes del PP, que somos la mayoría, para hablar de un tema que nos afecta a todos y del que deberíamos estar hablando también con el Gobierno", ha reflexionado Rueda, en declaraciones a los medios en un acto en Verín (Ourense). Sin embargo, el presidente gallego ha esgrimido que "el problema" es que el Gobierno central "no quiere hablar" con los mandatarios autonómicos y su titular, Pedro Sánchez, no ha puesto fecha a una Conferencia de Presidentes "probablemente porque es muy difícil dar la cara después de la decisión que han tomado". "Son perfectamente conscientes de la situación de desigualdad que supone el concierto singular que van a acordar con la Generalitat y supongo que les será muy difícil explicárnoslo, pero hay que hacerlo", ha agregado, antes de reiterar que es "obligatorio" convocar la Conferencia de Presidentes y de lamentar que haya que ir a los tribunales para que el presidente estatal lo haga. A juicio de Rueda, "parece mentira, pero es lo que hay". Por ello, ve "muy oportuno" el paso anunciado por Feijóo en la pasada jornada y también "absolutamente compatible" con que Sánchez proceda a una convocatoria formal de la Conferencia de Presidentes. "Lamento que no quiera cumplir con su obligación y celebro que Feijóo entienda que es bueno que hablemos", ha recalcado. MENSAJE A LOS SOCIALISTAS Sobre los pasos atrás dados por mandatarios socialistas tras mostrarse críticos inicialmente con el cupo catalán, Rueda ha advertido que van a tener "una muy buena ocasión" de demostrar "con hechos" lo que "en estos últimos días han dicho con palabras". "Creo que son perfectamente conscientes y vemos que estos días salen muchas cifras y muchos cálculos de los perjuicios y las disminuciones que vamos a tener en las comunidades autónomas si va adelante lo que el señor Sánchez ha pactado en Cataluña. Las comunidades socialistas resultan especialmente perjudicadas, por tanto, ellos sabrán si van a pasar de las palabras a los hechos", ha retado. Por parte de Galicia, ha insistido en que "lo va a hacer" y ha añadido que le consta que otras comunidades, "si es necesario, también". Finalmente, ha concluido que espera que los socialistas "sean coherentes" no con el resto de comunidades, "sino con sus propios ciudadanos, que se van a ver muy perjudicados". "Que se borren o no de cualquier convocatoria, ellos sabrán. Pero este tema hay que hablarlo y el presidente del Gobierno debería estar dándole muchas explicaciones a todas las comunidades, también a las del PSOE. Otra cosa es que sean capaces de exigirlas", ha zanjado.

