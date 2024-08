Moreno expresa "estupor" por "el silencio cómplice" de Sánchez y Zapatero con Maduro frente a "la claridad" de Boric

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este martes su "estupor" sobre lo que define "silencio cómplice" del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con las elecciones de Venezuela, y o ha contrastado con la "claridad" de otros líderes de izquierdas como el chileno Gabriel Boric. En su cuenta personal de la red social X, Moreno ha subrayado que, dos semanas de la celebración de los comicios, Sánchez y Zapatero siguen manteniendo un "silencio cómplice con (Nicolás) Maduro". Y lo contrasta con "la claridad de Gabriel Boric", de quien destaca unas declaraciones advirtiendo de que no reconocerá los resultados en Venezuela hasta que no sean verificados por organismos internacionales independientes. El presidente andaluz argumenta sobre ese contraste en el posicionamiento público de responsables del mismo ámbito ideológico que "se puede ser de izquierdas y tener valentía para defender la democracia y libertad en Venezuela". El pronunciamiento de Moreno se produce en una jornada en la que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido en el Senado opara habar de Venezuela. Según ha dicho, el Gobierno "valora y aprecia" la labor de Zapatero y lamenta que el PP hable "más" del expresidente socialista que de "los venezolanos" y ha insistido en que lo que defiende el Gobierno español es que "se respete la voluntad democrática de los venezolanos" y sus derechos fundamentales. Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a Albares de mantener un "perfil bajo" tras las elecciones presidenciales en Venezuela, actitud que, a su juicio, sirve para "legitimar" el régimen de Nicolás Maduro y le ha conminado a marcharse del Gobierno si no reconoce el triunfo del opositor venezolano, Edmundo González. "¿Qué le debe Sánchez a Maduro?", ha preguntado García a Albares durante su intervención en la comparecencia del ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado sobre los resultados electorales en Venezuela del 28 de julio.

