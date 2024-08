Galicia pide por carta una reunión con Teresa Ribera ante las paralizaciones de los parques eólicos

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para solicitarle una reunión ante las paralizaciones de los parques eólicos. En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la conselleira ha pedido "conocer de primera mano y con la máxima celeridad posible" la postura de la ministra y la del Gobierno central sobre estas paralizaciones, así como las "medidas que van a adoptar" ante esas decisiones que, según la Xunta, "perjudican a Galicia". "Quiero, por este motivo, transmitirle en una reunión nuestra máxima preocupación en este asunto y ante las nuevas paralizaciones producidas, porque la descarbonización de Galicia está comprometida", ha recalado la conselleira en la carta. En este sentido, Ángeles Vázquez ve "vital" para la comunidad "acabar con esas paralizaciones" que "lastran al sector" en un momento en el que Europa lo considera "clave" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática. Para cumplir con los objetivos establecidos en el Pacto Verde de la Unión Europea, la Xunta ha defendido que desarrolla una política eólica que se centra en "garantizar la plena compatibilidad" del desarrollo de los proyectos renovables con el territorio y con el medio natural. Ángeles Vázquez ha apuntado que el gobierno autonómico defiende el "análisis pormenorizado" en la tramitación ordinaria que desarrollan los técnicos de la Xunta. Con todo, aunque el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda respeta las decisiones judiciales, "no pueden compartirlas". "Porque en la Xunta siempre se exige que superen una tramitación ambiental rigurosa en la que se establece, como no podía ser de otra forma, las condiciones que garantizan que no se produzca un daño ambiental", ha asegurado Vázquez. ÁNGELES VÁZQUEZ VIAJARÁ EN SEPTIEMBRE A BRUSELAS Asimismo, la Xunta avanzó, a principios de este mes de agosto, que Ángeles Vázquez informó al vicepresidente segundo del Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo de que en septiembre mantendrá en Bruselas una ronda de contactos con varios representantes comunitarios. Allí, trasladará el "compromiso" del Gobierno gallego de "continuar garantizando" un modelo eólico ordenando que se desarrolle desde "la máxima y participación" y que esté avalado por "una rigurosa tramitación ambiental". 52 SUSPENSIONES CAUTELARES Actualmente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tiene en suspensión cautelar un total de 52 parques eólicos en toda la comunidad. El alto tribunal gallego emitió un total de 111 autos relativos a solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas previas y de construcción de 56 parques eólicos, de los cuales 52 fueron estimatorios.

