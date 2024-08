De Andrés (PP) defiende que el cupo vasco es constitucional y contrastado por los tribunales frente al catalán

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha defendido que el cupo vasco presenta tres elementos de los que, a su juicio, carece el cupo catalán pactado entre ERC y PSC: Es constitucional, tiene un riesgo unilateral para los vascos y está contrastado por los tribunales europeos. Así se ha expresado de Andrés en una entrevista este miércoles en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que en especial le preocupa el hecho de que este concierto económico no tenga un "riesgo unilateral", por lo que teme que pueda haber un "dumping fiscal de los de verdad". "Tal como se está contando, parece que sería un porcentaje de lo que recaude. Si no recaudan nada, no ponen nada, ¿qué es esto Entonces, ¿cuál es el premio que tienen por recaudar bien? Ahí podría haber un dumping fiscal de los de verdad", ha explicado el líder 'popular' vasco. En este sentido, ha recordado que el cupo vasco es un modelo que lleva en funcionamiento más de 150 años y que ha respondido al sistema de solidaridad contando con el contraste de los tribunales europeos a diferencia del caso catalán que es "fruto de una negociación". CONNVIVENCIA DEL PSOE EN LA FUGA DE PUIGDEMONT En otro punto, preguntado por si cree que ha habido una connivencia entre el PSOE y Junts para evitar la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont durante su vuelta a España, de Andrés ha afirmado que la ha habido "entre unos y otros". "Además, cuando ya incluso reconocen que no había ningún operativo para poder detenerlo y que no se ha hecho uso de los servicios del Estado para poder hacerlo pues yo creo que es que prácticamente lo están diciendo", ha señalado en alusión al informe que remitió el martes el Ministerio del Interior al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena. Según ha manifestado, a Sánchez le ha "interesado mucho más el que Puigdemont haga lo que le dé la gana a que se cumpla la ley. Esta es una nueva ocasión en la que ha prevalecido el interés del PSOE que el cumplimiento de la ley", ha apostillado.

