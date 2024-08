Crecen un 54 % las muertes en accidentes de tráfico en Andalucía frente al 5% nacional

Sevilla, 14 ago (EFE).- Un total de 143 personas han fallecido en las carreteras andaluzas este año hasta el 11 de agosto, lo que supone 50 muertos más que el año pasado en el mismo periodo, un aumento del 54 % frente al incremento del 5 % de la media nacional.

Ese incremento ha sido calificado de "alarmante" por la Dirección General de Tráfico (DGT, que ha efectuado una llamada a la prudencia y ha señalado que ese incremento de fallecimientos también es desproporcionado en relación con el aumento de los desplazamientos de largo recorrido, cifrado en un 4,9 %.

Solo en lo que va de verano han muerto 34 personas, nueve de las cuales eran motoristas, en 24 siniestros de tráfico graves.

Entre los siniestros, se han registrado 34 salidas de vía más que en 2023 (75 frente a 41), un tipo de accidente en el que no está implicado ningún otro vehículo y en el que suele estar presente una velocidad inadecuada y/o una distracción por parte del conductor.

Un total de 33 fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 27 usuarios de turismo, furgoneta y camión no llevaban puesto el cinturón de seguridad y 2 ciclistas y 4 usuarios de motocicleta no hacían uso del casco.

Para reforzar la seguridad vial, la DGT ha previsto una serie de medidas entre las que se encuentra el incremento de la presencia de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las vías de alta capacidad, así como el aumento de las horas de vuelo de los helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos de los que dispone la DGT.

También se incrementarán los controles de velocidad a través de los radares tanto fijos como móviles, que serán convenientemente avisados en los paneles de mensaje variable situados en las carreteras. EFE

av/fs/mcm