PP afirma que la toma de posesión de Illa fue un escenario donde "chantajeadores y chantajeados" se repartían el poder

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha afirmado que la toma de posesión de ayer sábado del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fue un escenario donde se veía a "chantajeadores y a chantajeados repartiéndose el poder y los privilegios". "Vimos a un Illa que tomaba posesión sin la bandera de España, a un Illa que asumía toda la agenda independentista de Esquerra y Junts, que hacía y que hablaba como un independentista", ha asegurado la 'popular' en declaraciones a la prensa este domingo en Alicante tras su visita a las obras del frente litoral. Montserrat ha asegurado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Illa, están permitiendo "que un fugado de la justicia se burle de todos", en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y ha reprochado que se hayan ido a "negociar" fuera de la UE -en Suiza- el Código Penal español "borrando la sedición y abaratando la malversación". "Les ha entregado a los golpistas los indultos, una infame ley de amnistía que no solo borra los delitos de los golpistas, sino que rompe y vulnera la igualdad de todos y cada uno de los españoles. Y no se quedan aquí. Cada día que pasa, una cesión más. Ahora les entregan la independencia fiscal que significa la independencia total, que significa que todos los españoles pagaremos de nuestros bolsillos", ha cargado la dirigente 'popular' contra el Partido Socialista. También ha afirmado que el procés catalán "es el negocio más corrupto que existe hoy en España", autorizado por Sánchez e Illa: "Esto lo está autorizando Illa y Sánchez, Sánchez y Illa". Montserrat ha contrapuesto las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP a las del PSOE, para indicar que los socialistas no gobiernan sino que "humillan". "Lo que está haciendo (el PSOE) es entregar la independencia por la puerta de atrás, la independencia de Cataluña, rompiendo España en cada cesión y en cada anécdota. Y permite que un fugado de la justicia entre y salga del país no sea detenido y permite que se burle de todos y cada uno de los españoles, que se burle de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se burle también de la justicia", ha destacado. Al respecto, ha asegurado que a la política se viene a servir, "no a servirse como está haciendo los políticos independentistas y todo el socialismo", a quienes ha señalado no solo por venir a servirse, sino también "a buscar privilegios, sillas y poder". Por ello, Montserrat ha indicado que el PP que va a defender desde el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la igualdad de todos los españoles porque "fuera de la ley solo hay totalitarismos". Preguntada por la advertencia en una entrevista del portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, sobre que su partido no apoyará los presupuestos de los gobiernos autonómicos encabezados por el PP, si favorecen la política de Sánchez en aspectos como la acogida de menores migrantes, Montserrat se ha remitido al Pacto Europeo de Migración y asilo. "Este pacto se tiene que ejecutar en dos años, están todas las medidas, la primera la defensa de nuestras fronteras, el refuerzo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la lucha contra las mafias que utilizan este drama humano, la cooperación internacional en los países de origen y por tanto nosotros desde Europa y desde el Congreso y el Senado vamos a exigir que España, que el Gobierno de España, Sánchez, ejecute este pacto Plan Europeo de Migración y Asilo", ha apostillado.

