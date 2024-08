Maíllo acusa al juez Peinado de "violar" la sede del Gobierno en la causa "infame" contra Begoña Gómez

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tildado de "absolutamente infame" la causa judicial contra Begoña Gómez y ha criticado que el juez Juan Carlos Peinado "viole la sede del poder Ejecutivo", al acudir a Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de su investigación "prospectiva". También ha acusado al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de tener una actitud obstruccionista, mostrando resistencia a que la presidencia del organismo y del Tribunal Supremo recaiga en una mujer del sector progresista. Y ha considerado que el sector reaccionario en la judicatura está lanzando un mensaje a Sánchez de que "van a por él" hasta donde puedan. En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha afirmado que el Jefe del Ejecutivo ha "hecho muy bien" en querellarse contra Peinado, pues bajo su criterio su instrucción es un uso espurio de la justicia con fines políticos" que no debería quedar "impune". "Estamos normalizando cosas que no son normales", ha ahondado el líder de IU para censurar que este magistrado vaya a la sede del Gobierno para practicar un interrogatorio al presidente en una causa "sin evidencias ni pruebas". Por tanto, ha llamado a "poner pie en pared" y no asumir la "intervención permanente y cotidiana" de los jueces en la vida política, algo que es una "ruptura" de la separación de poderes. SI QUIEREN METERSE EN POLÍTICA, QUE SE PRESENTEN A ELECCIONES "Si hay jueces que se quieren meter en política, que se presenten a las elecciones y cambien las leyes. Lo que no puede ser es no cumplir las leyes que no le gustan y actuar como un agente político", ha lanzado para demandar que, en el plano de regeneración democrática, hay que volver a implantar la petición de responsabilidad civil contra los jueces. Maíllo ha reprendido también al PP, que desliza la opción de llamar al presidente en la comisión en el Senado por el caso de Begoña Gómez, al sostener que "desde hace mucho tiempo" están traspasando líneas rojas. A su juicio, este tipo de oposición al Gobierno por parte de los populares solo revela que carecen de proyecto de país y desisten de tenerlo, vaticinando en consecuencia que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "no va a ser nunca presidente" y "fracasará" en todos sus intentos. LA "SOBREACTUACIÓN" DEL PP EVIDENCIA SU FALTA DE PROYECTO De hecho, ha manifestado que intentan compensar esa carencia de proyecto con una "sobreactuación" derivada únicamente del "pánico" que le genera el que hayan surgido "dos fuerzas a sus derecha", en referencia a Vox y 'Se acabó la Fiesta'. Es más, ha opinado que esa deriva "desnaturaliza" al PP y alejará a amplios sectores populares que podían votarles porque se han "entregado" a la ultraderecha. Respecto a si piensa que el sector conservador está en una actitud de bloqueo tras no haber acuerdo aún sobre la presidencia del organismo, Maíllo ha respondido que lo "está absolutamente" y que esto es una consecuencia del PSOE de optar por un pacto "bipartidista" en vez de incorporar a socios parlamentarios en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Se perdió la oportunidad de incorporar a las fuerzas políticas parlamentarias que están en el pacto de investidura. Y de esos polvos vienen estos lodos", ha alertado Maíllo para afear que si el PSOE pensaba que ese acuerdo iba a entrañar una "paz" con los sectores judiciales más conservadores y reaccionarios, estaban "muy equivocados" y han pecado de "ingenuidad". LOS REACCIONARIOS SE NIEGAN A QUE UNA MUJER PRESIDA EL CGPJ En especial, ha reprochado que la "pata más reaccionaria" se subleve a que, por ejemplo, el CGPJ y el Supremo esté encabezado por primera vez por una mujer, un detalle que no es menor al existir una "brecha brutal" de género en las altas instancias de la judicatura. Además, ha criticado que la "aritmética parlamentaria" del país "no se compadece con ese intento de mantener una suerte de resistencia en el Poder Judicial" y denota que hubo "una debilidad" en el PSOE que está teniendo una actitud "timorata" a la hora de profundizar en reformas judiciales. Al respecto, Maíllo ha instado al PSOE a cambiar de actitud y que una forma de demostrarlo sería aceptar enmiendas presentadas por Sumar a la proposición de ley que registraron los socialistas con el PP.

Compartir nota: Guardar Nuevo