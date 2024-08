Barrenetxea: "Estaba en mis sueños ganar aqui, llevo viendo esta carrera desde pequeño"

Bilbao, 11 ago (EFE).- Jon Barrenetxea (Movistar), ganador del 79º Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, se ha mostrado muy feliz por el triunfo conseguido en una carrera que lleva "viendo desde pequeño" y que entraba en sus "sueños" ganarla cuando se le diese la oportunidad.

"Estaba en mis planes y en mis sueños. Llevo viendo esta carrera desde pequeño", desveló el vizcaíno -como la carrera-, quien se mostró muy agradecido a su equipo por confiar en él a pesar de lo mal que lo ha pasado este año.

"Se la dedico a todo el equipo porque confiar en mí aquí en casa, cuando no he ganado ninguna carrera en profesionales, es una responsabilidad. Pero me hace crecer y se lo agradezco muchísimo. Han estado todos de 10, corredores y auxiliares, porque en un día como este, con tanto calor, necesitas mucha gente alrededor para lograr un triunfo así", dijo, tras la carrera, en declaraciones distribuidas por su equipo.

Barrenetxea recordó lo mal que lo ha pasado últimamente. "Llevo desde la Amstel Gold Race, cuando me caí y sufrí una fractura de clavícula y dos vértebras, con muchas dudas, porque no sabes si vas a volver al nivel de antes", desveló.

"Me pasé un mes sin poder tocar la bici ni hacer nada. Volver es aún más duro, desde cero. Llegas a las carreras y te falta confianza, tienes miedo. La semana pasada en Burgos ya encontré un buen golpe de pedal y sabía que podía haber una gran oportunidad aquí", añadió.

También se mostró contento por haber cumplido el plan que había establecido el Movistar para la carrera. "Ha salido todo como teníamos pensado", resumió, visiblemente feliz y emocionado, el corredor de Gamiz-Fika, de 24 años. EFE

