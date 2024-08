Bendodo dice que "la verdadera 'Operación Jaula' es en la que Puigdemont tiene metido a Sánchez" y pide explicaciones

El vicesecretario de coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abandonar la tumbona, hablar, dar explicaciones urgentes" por la "fuga patética" del expresidente catalán Carles Puigdemont, "su principal socio de gobierno" y "luego dimitir". También ha indicado este sábado en declaración a los medios que "la verdadera 'Operación Jaula' es en la que Puigdemont tiene metido a Pedro Sánchez". "Eso sí que es una verdadera operación jaula", pero ha añadido que se siente "cómodo" "porque es Puigdemont quien le permite seguir en la Moncloa"; "mientras esté, le da igual todo lo demás". Ha asegurado que van a exigir "todas las responsabilidades" a Sánchez "por su inacción en este escandaloso caso de la llegada y fuga de Puigdemont", porque, a su juicio, "lo han hecho con connivencia, tanto de él, del Ministerio de Interior, y del Ministerio de Defensa". Además, ha sostenido que el presidente del Gobierno lo que tiene que hacer "cuando ha cometido todas estas tropelías" es irse. "PP producirá un cambio de gobierno en las urnas cuando corresponda, que esperemos sea más bien pronto que tarde", ha sostenido. Así lo ha señalado en un acto en Marbella (Málaga) junto con la presidenta provincial, Patricia Navarro, y la presidenta local y alcaldesa del municipio de Marbella, Ángeles Muñoz. Durante su intervención, Bendodo ha insistido en que el "mayor patrimonio" que tiene un político es "su palabra y cuando la pierde tiene que irse" y ha recordado las palabras de Sánchez en 2019 sobre Puigdemont. Al respecto, ha lamentado que "nunca un presidente del Gobierno ha despreciado tanto la palabra dada como Pedro Sánchez". "En este momento tenemos un prófugo de la justicia acusado de malversación y de terrorismo que, con una orden de detención, se ha reído en la cara de todo el Estado español, de todos los españoles", mientras el presidente del Gobierno "sigue tumbado en la playa como si no hubiera pasado nada". Así, ha criticado el "silencio de Sánchez" que "es clamoroso y ensordecedor". A su juicio, es "una vergüenza que el presidente del Gobierno no haya dicho ni pío" sobre lo ocurrido en los últimos días, asegurando, al respecto, que "todos los españoles sabemos que esto lo ha montado entre Sánchez y el independentismo catalán". "Sánchez ha permitido que Puigdemont venga a Cataluña, no se le detenga y se vuelva a fugar", ha advertido. En este punto, ha dicho que el Ejecutivo "tiene que dejar de ponerse de perfil". "Sánchez debería dejar ahora mismo sus vacaciones, irse a la Moncloa, irse al Congreso de los Diputados o donde quiera, pero dar explicaciones urgentes porque los españoles estamos indignados" con lo que "ha hecho para él seguir sentado en el sillón de la Moncloa, que es no detener a un prófugo y al mismo tiempo poder comprar el sillón de Salvador Illa", ha asegurado. Además, ha sostenido que "tanto la Presidencia de Sánchez como la de Illa están manchadas por el mercantilismo". "Esto es una vergüenza", ha agregado el dirigente 'popular', para quien "nunca un presidente del Gobierno había arrastrado tanto por el suelo el nombre de nuestro país". Por otro lado, ha criticado que "el socialismo, cuando gobierna, es sinónimo de escándalos". "Aquí se ha fugado el principal socio del Gobierno, que es Puigdemont", ha sostenido, añadiendo que el Ejecutivo ha hecho "un paripé montando la operación jaula" para "detener, intentar detener o hacer el paripé de que detenía a su principal socio de gobierno", por lo que ha pedido que debería haber tomado "responsabilidad al menos" el ministro de Interior y también la ministra de Defensa, pero "ni uno ni otro han dicho ni pío". Así, ha lamentado que "el silencio de Sánchez y de los ministros de Interior y Defensa con la fuga de Puigdemont es clamoroso y atronador". "El que calla, otorga", ha sentenciado. "EL INDEPENDENTISMO TIENE LAS LLAVES DE LA MONCLOA" Por último, ha afeado que Sánchez "ha cedido en todo y nos ha mentido en todo, porque ha tragado con todo" y se ha referido, entre otros, a que "el independentismo ya tiene lo que ha pedido". "¿Sabéis por qué el independentismo no ha pedido las llaves de la Moncloa?", ha preguntado, respondiendo que "ya las tiene como ha quedado probado en estos días de vergüenza nacional patrocinados por el sanchismo". Por todo ello, Bendodo ha sostenido que tanto Sánchez como los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, tienen que "dar explicaciones" y después "dimitir"; además de que Sánchez "tiene que poner hoy mismo, día y hora, a una conferencia de presidentes para abordar la gravedad de los hechos que están pasando en nuestro país", incluyendo, además "de esa fuga patética, una financiación por encargo del independentismo que ha volado un principio clave en nuestra Constitución, como es la igualdad y la solidaridad entre las comunidades autónomas", ha concluido.

